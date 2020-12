Interviu cu fiul lui Michael Schumacher. Ce spune tanarul Mick despre comparatia cu celebrul sau tata

"Nu, nu am niciodata o problema atunci cand tatal meu Michael este mentionat, cand oamenii fac comparatii", a declarat tanarul pilot, in varsta de 21 ani, intr-un interviu publicat luni de cotidianul italian Corriere della Sera, conform agerpres.ro.Imensa mostenire sportiva a tatalui sau, careia trebuie sa ii faca fata, reprezinta "o onoare si o provocare". "Pentru mine inseamna angajament, incercarea de a da totul, daca este posibil. Nu vad toate acestea ca pe o povara", a adaugat el.Schumacher junior s-a referit si la sfaturile pe care le-a primit din partea compatriotului sau Sebastian Vettel , cvadruplu campion al lumii, care i-a spus: "Fii tu insuti. Ai incredere in tine. Sa nu iti fie frica sa te arati pe tine insuti asa cum esti".Mick Schumacher urmeaza sa-si faca debutul in Marele Circ in sezonul 2021, sub culorile echipei americane Haas, dupa ce a castigat anul acesta titlul de campion in Formula 2.Tatal sau, Michael Schumacher, a castigat sapte titluri de campion mondial, un record egalat in acest sezon de britanicul Lewis Hamilton , care l-a depasit pe german in privinta numarului de Mare Premii castigate (95 de victorii fata de 91 ale lui Schumacher).Legendarul campion german nu a mai avut nicio aparitie publica din decembrie 2013, cand a suferit grave leziuni la cap in urma unui accident de schi produs in Alpii francezi.Citeste si: Ariana Grande a fost ceruta in casatorie. Cum arata inelul de logodna si cu ce se ocupa viitorul sot al artistei