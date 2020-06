Lewis Hamilton a participat la manifestatiile impotriva rasismului de la Londra

Ziare.

Britanicul, in varsta de 35 de ani, este singurul pilot de culoare din F1 si s-a alaturat protestatarilor din Londra, care s-au mobilizat regulat de la moartea lui George Floyd in Statele Unite, luna trecuta.Intr-un interviu acordat Sunday Times, pilotul echipei Mercedes a anuntat ca infiinteaza o comisie pentru diversitate, care sa atraga mai multe persoane din randul minoritatilor de culoare catre sportul cu motor.Lansata in colaborare cu Academia Regala Britanica de Inginerie, comisia pe care doreste sa o creeze, supranumita Comisia Hamilton, isi propune sa le ofere tinerilor proveniti din randul minoritatilor cursuri centrate pe profesii legate de competitiile automobilistice.Parteneriatele initiate de comisia sa ar trebui sa incurajeze tinerii de culoare sa studieze stiinta, tehnologia, ingineria si matematica, pentru a "creste numarul minoritatilor de culoare reprezentate in F1".