Lewis Hamilton, atac devastator la șefii Formulei 1: ”Banii vorbesc! A fost o farsă pentru bani”

"Sunt dezamăgit pentru fani. Nu avem control asupra condiţiilor meteorologice şi îmi place să concurez pe ploaie, dar astăzi a fost vorba despre ceva mai important. Spectatorii au rămas acolo şi încă mai aveau energie, dar cursa lor a fost furată şi merită să-şi primească banii înapoi.Banii vorbesc! Decizia de a efectua două tururi a fost un scenariu financiar. Aşa, toată lumea îşi ia banii şi cred că şi fanii trebuie să-i primească înapoi, pentru că, din nefericire, nu au văzut cursa pe care ar fi trebuit să o vadă şi pentru care au plătit. Este o ruşine să nu poţi concura în ziua de luni", a spus pilotul de la Mercedes , la microfonul Sky."Astăzi a fost o farsă şi singurii oameni care au pierdut au fost fanii care au plătit bani buni pentru a ne urmări concurând. Bineînţeles că nu poţi face nimic în legătură cu vremea, dar avem echipamente sofisticate care să ne spună ce se întâmplă şi a fost clar că vremea nu avea să ne lase.Am fost trimişi pe pistă dintr-un singur motiv. Două tururi în spatele maşinii de siguranţă, fără posibilitatea de a câştiga sau pierde un loc sau de a oferi divertisment fanilor, asta nu este o cursă. Ar fi trebuit să renunţăm la asta, să nu-i supunem pe piloţi riscurilor şi, cel mai important, fanii, care sunt inima sportului nostru, trebuie să-şi primească banii înapoi. Astăzi nu a existat niciun moment în care am fi putut să concurăm”. a scris el, pe Instagram.Întrebat de motorsport.com dacă faptul că nu ar fi fost îndeplinite condiţiile unei curse ar fi avut un impact asupra acordului cu organizatorul MP al Belgiei, CEO Formula 1 , Stefano Domenicali, a negat: "Nu, nu. Când aud că a existat o discuţie comercială în spatele acestui lucru, este total neadevărat, pentru că atunci când vorbim despre curse, există responsabilitate, acesta este un proces clar şi aceste lucruri nu sunt deloc conectate".Întrebat şi dacă F1 primeşte taxa totală fără o cursă, el a adăugat: "Absolut. De aceea am spus că este greşit a considera că a fost ceva legat de o implicaţie comercială”.Directorul cursei Michael Masi a declarat că monoposturile au fost trimise a doua oară pe pistă "pentru a vedea care sunt condiţiile"."Cu toţii vizam o fereastră pe care am crezut-o acolo. A existat o perioadă din punct de vedere meteo în care am crezut că putem ţine cursa. Dar aţi văzut cu toţii cât de rapid se schimbă vremea în acest loc şi vremea s-a deteriorat atât rapid că nu am putut", a mai spus el.Directorul executiv al McLaren Racing, Zak Brown, a declarat că F1 trebuie să revizuiască situaţia şi a adăugat: "Avem nevoie de o soluţie mai bună ca sport. Nu cred că poate cineva să spună, astăzi, că s-a simţit bine numind asta o cursă".Regulile spun că jumătate din numărul de puncte sunt acordate dacă sunt parcurse cel puţin două tururi şi mai puţin de 75 la sută din distanţa totală a unei curse. Peste 75 la sută, se acordă toate punctele.Problema acordării punctelor a ridicat o altă controversă. Dublul campion mondial Fernando Alonso consideră că nu poţi acorda puncte atunci când nu există o cursă."Pentru unii a fost un pic de Crăciun mai devreme, pentru că au fost oferite astăzi câteva cadouri unora. Deşi nu am concurat, tot primeşti o poziţie şi puncte. E puţin şocant", a spus spaniolul de la Alpine. Sebastian Vettel de la Aston Martin, care a fost clasat al cincilea, a fost alt pilot critic cu privire la acordarea punctelor. "Evident, nu a fost nicio cursă, aşa că nu ar trebui să avem puncte", a precizat germanul, adăugând că acordarea punctelor i se pare "cu adevărat ciudată".Marele Premiu al Belgiei, a XII-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, întrerupt duminică de două ori din cauza ploii, a fost oprit definitiv de comisarii FIA , după ce condiţiile meteo nu s-au îmbunătăţit.Grand prix-ul belgian a fost întrerupt, prima dată, după două tururi de încălzire, din cauza ploii abundente care cade la Spa-Francorchamps.În turul de formare a grilei, de aşezare a monoposturilor pe grilă, mexicanul Sergio Perez (Red Bull) a pierdut controlul monopostului său şi a lovit barierele de protecţie ale pistei.Startul era programat la ora 16.00, dar ploaia a continuat să cadă abundent şi astfel a fost amânat până la 16.25.Monoposturile au plecat în turul de încălzire în spatele maşinii de securitate şi au efectat cu greu un tur de pistă. Vizibilitatea era aproape de zero, din cauza coloanelor de apă ridicate de maşini, dar şi a ceţii de pe unele sectoare.Maşinile au mai efectuat un tur, fără ca startul să se fi dat, apoi comisarii FIA au decis să oprească grand prix-ul belgian cu steagul roşu, iar piloţii au revenit pe linia boxelor, unde au aşteptata aproape trei ore reluarea cursei.Ploaia s-a mai domolit şi comisarii FIA au hotărât ca grand prix-ul să se dispute, într-o variantă scurtată însă, de numai o oră.Cursa s-a reluat la ora 19.17, cu monoposturile înşirându-se în spatele safety car-ului.Perez, clasat pe locul 7 în calificări, a pornit şi el în coada plutonului, după ce mecanicii au avut timp suficient să repare avariile suferite de maşina Red Bull.După mai puţin de zece minute, în care s-au parcurs trei tururi numai în spatele safety-car-ului, fără depăşiri şi cu vizibilitate foarte redusă, comisarii FIA au oprit a doua oară, definitiv, marele premiu din Ardeni şi piloţii au revenit pe linia boxelor.FIA a decis să se acorde puncte pe baza regulii că acestea se înjumătăţesc dacă nu se desfăşoară 75 la sută dintr-un grand prix.Cu unele excepţii, piloţii clasaţi pe locurile 1-10 au fost cei din ordinea de pe grila de start.Aflat în pole position , olandezul Max Verstappen (Red Bull) a fost declarat câştigător al MP al Belgiei şi a primit 12,5 puncte (faţă de 25 în mod normal).Podiumul a fost completat de britanicii George Russel (Williams, 9 puncte) şi de Lewis Hamilton (Mercedes, 7,5 puncte).Organizatorii au ţinut şi festivitatea de premiere pe podium, cu obişnuita baie cu şampanie (vin spumant).Au urmat în ordine australianul Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes, 6 puncte), germanul Sebastian Vettel (Aston Martin, 5 puncte), francezul Pierre Gasly (Alpha Tauri, 4 puncte), francezul Esteban Ocon (Alpine, 3 puncte), monegascul Charles Leclerc ( Ferrari , 2 puncte), canadianul Nicholas Latifi (Williams, un punct) şi spaniolul Carlos Sainz jr. (Ferarri, 0,5 puncte).În clasamentul piloţilor, Hamilton conduce în continuare, cu 202,5 puncte. Verstappen, de pe locul secund, cu 199,5 puncte, s-a apropiat la trei puncte de lider. Britanicul Lando Norris (McLaren-Mercedes) a fost clasat pe 3, cu 113 puncte.Următoarea etapă, Marele Premiu al Olandei, va avea loc la 5 septembrie.