"Baietii miliardari" din Formula 1 l-au scos din sarite pe Lewis Hamilton. Super-campionul britanic a crescut intr-o familie modesta

El a spus ca i-ar fi foarte greu sa intre in Formula 1, daca ar fi acum un tanar pilot provenit dintr-o familie nu prea bogata."Crescand intr-o familie normala, in niciun caz nu as putea sa fiu aici - baietii contra carora lupti au mult prea multi bani. Trebuie sa muncim sa schimbam asta, sa facem sa fie mai accesibil atat pentru cei bogati cat si pentru cei cu origini mai umile", a mai spus el pentru cotidianul As.Din actualii piloti , canadienii Lance Stroll, Nicholas Latifi si rusul Nikita Mazepin sunt fii de miliardari, iar Max Verstappen si Mick Schumacher sunt fii ai unor fosti piloti de Formula 1.