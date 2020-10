Marele Premiu de Formula 1 al Vietnamului a fost anulat din cauza pandemiei

"A fost o decizie foarte dificila pentru noi toti, dar pana la urma unica solutie dupa ce am analizat cu atentie toate criteriile de siguranta si eficienta in actualele conditii. Va multumim pentru sustinere si intelegere in aceasta perioada de incertitudini", a declarat Le Ngoc Chi, CEO al Vietnam Grand Prix Corporation.Fanii care au cumparat bilete pentru eveniment isi vor primi banii inapoi.Marele Premiu al Vietnamului era programat in 5 aprilie, la Hanoi, si a fost initial amanat.