Masurile adoptate in Formula 1 pentru reluarea sezonului

Formula 1 a detaliat aceste masuri pe site-ul sau oficial, la putin timp dupa ce a anuntat ca sezonul va incepe in Austria pe 5 iulie.Gratie unor teste private, toate persoanele implicate intr-o cursa vor fi testate pentru Covid-19 inainte a calatori. Testul va trebui sa fie negativ pentru a primi autorizatia de a calatori. Teste private vor fi efectuate de asemenea in timpul evenimentului.Cel putin in primele opt etape, cursele vor avea loc cu portile inchise. Doar personalul necesar va fi prezent in interiorul circuitului.Personalul prezent la fata locului va fi redus pentru toate partile implicate, inclusiv Federatia Internationala de Automobilism ( FIA ), furnizorii si reprezentantii F1. Pentru a reusi acest lucru, anumite activitati, de exemplu unele parti ale productiei televizate, vor fi asigurate de la distanta.Intreg personalul care va asista la curse se va deplasa izolat, utilizand cat mai mult posibil zboruri charter si transferuri intre incinte, hoteluri si aeroporturi. Aceasta masura este menita sa garanteze ca toti participantii la eveniment calatoresc intr-o "bula" restransa pentru a evita orice interactiune mai larga cu un public netestat.In fine, masuri de distantare sociala vor fi aplicate in paddock si in ansamblul circuitului. Vor fi modificate in acest scop activitatile dinaintea si de dupa cursa, de exemplu intonarea imnului national, podiumurile, parcul inchis, obligatiile fata de presa ori interviurile.