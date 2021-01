Michael Schumacher implineste duminica 52 de ani. Fiul sau Mick a castigat in decembrie titlul mondial la Formula 2

Michael Schumacher s-a nascut la 3 ianuarie 1969, in localitatea Hurth, situata in vestul Germaniei, in landul Nordrhein-Westfalen. El a debutat in Formula 1 la varsta de 22 de ani, la volanul unui monopost Jordan, in august 1991, in Marele Premiu al Belgiei, desfasurat pe circuitul Spa-Francorchamps si a obtinut prima victorie un an mai tarziu, pe acelasi circuit Schumacher are in palmares sapte titluri de campion mondial, in 1994, 1995 (ambele cu Beneton), 2000, 2001, 2002, 2003 si 2004 (toate cinci cu Ferrari ), performanta neegalata pana acum.El s-a retras prima data din Formula 1 la finalul anului 2006, apoi a revenit in Marele Circ in 2010. Insa in trei sezoane petrecute la Mercedes germanul nu a mai aratat forma care l-a consacrat. Michael Schumacher nu a reusit in aceasta a doua etapa a carierei decat un loc 3, la Valencia, in 2012, si patru clasari pe locul 4.Ca pilot, Schumacher a avut un singur accident serios. La 11 iulie 1999, campionul german a suferit o dubla fractura de tibie si peroneu la piciorul drept, dupa ce monopostul Ferrari condus de el a parasit pista si a izbit puternic un zid de protectie format din cauciucuri. El a lipsit atunci 98 de zile din F1, sase curse, revenind la ultimele doua Grand Prix-uri ale sezonului.Michael este casatorit cu Corinna din 1995 si au doi copii, Gina Maria (21 ani) si Mick (19 ani). Familia Schumacher s-a stabilit in anul 2007, la Gland, Elvetia, o statiune pe malul lacului Leman, in apropiere de Geneva. Averea lui Schumacher a fost estimata in 2010 la peste 600 de milioane de euro.La 29 decembrie 2013, fostul pilot de Formula 1 Michael Schumacher a fost victima unui accident la schi, in statiunea franceza Meribel. El a fost transferat la un spital din Grenoble dupa ce a suferit un traumatism cranian sever si o hemoragie cerebrala. Pana la 16 iunie 2014, Schumacher a fost in coma. El a fost transferat la 18 iunie 2014 la o unitate medicala de specialitate din Lausanne, iar in 9 septembrie 2014 a fost externat si mutat la locuinta sa din localitatea elvetiana Gland.La 6 decembrie, Mick Schumacher a castigat titlul mondial la Formula 2.Schumacher, care inaintea cursei avea 14 puncte avans fata de rivalul sau Callum Ilott, s-a clasat pe locul 18 in ultima cursa a sezonului, din Bahrain, castigata de Jehan Daruvala. Pentru a obtine titlul mondial, Ilott trebuia sa incheie cursa pe primul loc sau sa se claseze al doilea si fiul lui Michael Schumacher sa nu incheie in puncte. In cele din urma, Ilott a terminat cursa pe locul 11.Mick Schumacher va debuta in 2021 in Formula 1, el urmand sa piloteze un monopost Haas. Schumacher jr. va intra in Marele Circ la 30 de ani de la debutul tatalui sau, septuplu campion mondial, care a avut loc in 1991, la Marele Premiu al Belgiei de la Spa-Francorchamps.Citeste si: Lovitura de teatru. Prima reactie a Madalinei Ghenea despre relatia cu fotbalistul Nicolo Zaniolo: "Nu e adevarat"