Cu ce masina a reusit Mihai Leu sa fie cel mai rapid in cursa de la Cheile Gradistei

Acesta a obtinut cel mai rapid timp din weekend pe traseul de la Cheile Gradistei, reusind sa se claseze al doilea la general si primul la categorie.Pe un Ferrari 458 Challenge, de Categoria I, ceea ce inseamna ca nu a suferit modificari, Leu a fost cronometrat cu 1:50,381 chiar la finalul ultimei manse de concurs. Pentru aceasta performanta, pilotul din Hunedoara a fost desemnat King of the Hill, trofeu oferit celui care inregistreaza cel mai rapid timp de-a lungul intregului weekend al cursei.Leu s-a duelat in aceasta runda cu mai multe prototipuri si masini care ajungeau la 800 de cai putere si cantareau aproape jumatate din greutatea unui Ferrari. De altfel, Cupa Cheile Gradistei a fost castigata de Octavian Ciovica, aceasta pilotand un prototip Radical SR8.Peste 80 de piloti au fost prezenti la startul sezonului de viteza in coasta, care a avut loc la Cheile Gradistei pe un traseu lung de 3,3 kilometri.