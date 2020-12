Frank Williams, fondatorul echipei de Formula 1 cu acelasi nume, a fost internat in spital

"Sir Frank Williams a fost internat recent in spital, unde se afla in prezent intr-o stare stabila. Starea medicala a lui Frank este o chestiune privata si, prin urmare, familia nu va oferi alte detalii in acest moment. Va cerem sa respectati confidentialitatea familiei", se arata intr-un comunicat al familiei Williams.Frank Williams a fondat echipa in 1966 si a inscris-o in categoriile junior ale curselor de monoposturi. Williams a devenit constructor in Formula 1 in 1977 si a castigat primul Grand Prix la Silverstone , in 1979.Frank Williams a suferit rani grave intr-un accident rutier produs in Franta, in 1986, in urma caruia a ramas cvadriplegic.Dar el a continuat sa conduca echipa in ciuda dizabilitatilor sale si, alaturi de co-fondatorul Patrick Head, Williams a devenit o echipa puternica la sfarsitul anilor 1980 si de-a lungul anilor '90. Pentru activitatea lui in sportul cu motor, Williams a fost facut cavaler, in 1999.Williams si-a incheiat asocierea cu echipa care ii poarta numele in septembrie, imediat dupa achizitia team-ului de la Grove de catre Dorilton Capital.Sub conducerea sa, Williams F1 a castigat sapte tiluri mondiale la piloti si noua la constructori.