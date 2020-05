Reactia Mercedes dupa zvonul retragerii din Formula 1

Ziare.

com

"Speculatiile despre o eventuala retragere din Formula 1 continua sa fie neintemeiate si iresponsabile. Sportul acesta a luat masurile potrivite pentru a face fata consecintelor pandemiei de coronavirus si a realiza viitoarea sa viabilitate financiara", a afirmat Mercedes, campioana mondiala en titre.Comunicatul se refera la reducerea cheltuielilor. Fixat initial la 175 milioane dolari pentru 2021, plafonul cheltuielilor va fi in cele din urma scazut la 145 milioane dolari pentru 2021, 140 milioane dolari pentru 2022 si apoi 135 milioane dolari pentru 2023-2025, pe baza unui sezon de 21 de curse."Intentia noastra clara este sa concuram in continuare in Formula 1 anii urmatori ca echipa de uzina si s-o facem alaturi de directorul nostru Toto Wolff", a precizat comunicatul.Contractul austriacului Wolff cu scuderia se incheie in 2020. El continua sa negocieze cu Mercedes, insa au aparut zvonuri ca va ajunge la Aston Martin - unde a cumparat un pachet de actiuni - urmand astfel sa lucreze pentru echipa Racing Point. Aceasta a fost cumparata in 2018 de Lawrence Stroll, tatal tanarului pilot canadian Lance Stroll.