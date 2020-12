S-a incheiat sezonul 2020 din Formula 1. Cine a castigat ultima cursa si clasamentele finale

Conform agerpres.ro, Verstappen a impartit podiumul de premiere cu monoposturile Mercedes pilotate de finlandezul Valtteri Bottas, sosit la 15 sec. 976/1000, si de septuplul campion mondial britanic Lewis Hamilton , la 18 sec. 415/1000, revenit pe pista dupa ce in urma cu o saptamana fusese indisponibil din cauza Covid-19.Cei trei piloti si-au pastrat pozitiile de pe grila de start, monoposturile Mercedes nefacand nicio tentativa de a-l depasi pe Verstappen.Thailandezul Alexander Albon, care spera sa-si pastreze volanul la Red Bull, a terminat pe locul 4.Germanul Sebastian Vettel , aflat la ultima cursa pentru Ferrari inainte de a ajunge la Aston Martin (viitoarea echipa Racing Point) de anul viitor, a terminat pe locul 14.Iata clasamentul cursei, ultima din acest sezon al Campionatului Mondial de Formula 1:1. Max Verstappen (NED/Red Bull- Honda ) 1 h 36:28,645 (medie orara 189,902 km)2. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) la 15,9763. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 18,4154. Alexander Albon (Thailanda/Red Bull-Honda) 19,9875. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren- Renault ) 1:00,7296. Carlos Sainz Jr (Spania/McLaren-Renault) 1:05,6627. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1:13,7488. Pierre Gasly (Franta/AlphaTauri-Honda) 1:29,7189. Esteban Ocon (Franta/Renault) 1:41,06910. Lance Stroll (Canada/Racing Point-Mercedes) 1:42,73811. Daniil Kviat (Rusia/AlphaTauri-Honda) la 1 tur12. Kimi Raikkonen (Finlanda/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1 tur13. Charles Leclerc (Monte Carlo/Ferrari) 1 tur14. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) 1 tur15. George Russell (Marea Britanie/Williams-Mercedes) 1 tur16. Antonio Giovinazzi (Italia/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1 tur17. Nicholas Latifi (Canada/Williams-Mercedes) 1 tur18. Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari) 1 tur19. Pietro Fittipaldi (Brazilia/Haas-Ferrari) 2 tururiCel mai bun tur din cursa: Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1:40,926 in turul 55 (medie orara 198,109 km).Abandon: Sergio Perez (Mexic/Racing Point-Mercedes): problema la motor in turul 9.1. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 347 pct Campion2. Valtteri Bottas (Finlanda) 2233. Max Verstappen (Olanda) 2144. Sergio Perez (Mexic) 1255. Daniel Ricciardo (Australia) 1196. Carlos Sainz Jr (Spania) 1057. Alexander Albon (Thailanda) 1058. Charles Leclerc (Monte Carlo) 989. Lando Norris (Marea Britanie) 9710. Pierre Gasly (Franta) 7511. Lance Stroll (Canada) 7512. Esteban Ocon (Franta) 6213. Sebastian Vettel (Germania) 3314. Daniil Kviat (Rusia) 3215. Nico Hulkenberg (Germania) 1016. Kimi Raikkonen (Finlanda) 417. Antonio Giovinazzi (Italia) 418. George Russell (Marea Britanie) 319. Romain Grosjean (Franta) 220. Kevin Magnussen (Danemarca) 121. Nicholas Latifi (Canada) 022. Jack Aitken (Marea Britanie) 023. Pietro Fittipaldi (Brazilia) 01. Mercedes 573 pct Campioana2. Red Bull-Honda 3193. McLaren-Renault 2024. Racing Point-Mercedes 1955. Renault 1816. Ferrari 1317. AlphaTauri-Honda 1078. Alfa Romeo Racing-Ferrari 89. Haas-Ferrari 310. Williams-Mercedes 0Citeste si: Pustiul care a lasat America si castiga medalii pentru Romania. S-a mutat in tara natala a parintilor