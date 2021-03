Familia si-a dat acordul! Imagini rare cu Michael Schumacher, facute publice

Inregistrarile private vor aparea in documentarul "Schumacher", care a fost creat de doi regizori germani, Michael Wech si Hanns-Bruno Kammertons.In documentar vor fi prezentate si sotia lui Schumacher, Corinna, tatal sau Rolf, fiica Gina-Maria si fiul Mick - care a intrat recent pe scena Formulei 1 alaturi de echipa Haas.Managerul lui Schumacher, Sabine Kehm, purtator de cuvant al familiei, a declarat: "Filmul descrie cariera impresionanta a lui Michael, dar si multe dintre fatetele omului complex. Pilotul nemilos si indraznet de Formula 1, atletul ambitios, mecanicul desavarsit cu un fler tehnic unic, jucatorul de echipa de incredere si omul de familie iubitor".Superstarul german a fost ascuns de ochii presei de mai bine de opt ani, de la accidentul de schi suferit in Alpi in decembrie 2013. Schumacher a iesit din coma in 2014, dupa 250 de zile de la accident, apoi familia a primit acceptul de a se ocupa de ingrijirea medicala intr-una din resedintele familiei, aflata pe malul lacului Geneva.De atunci, doar prietenii foarte apropiati au primit acceptul de a-l vizitia pe Schumi, fara insa a povesti presei despre starea in care se regaseste septuplul campion mondial.Citeste si: