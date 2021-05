Cine e cel mai devotat prieten al lui Michael Schumacher: "Nu il las singur"

Vestile din partea familei sunt putine si toata lumea care se ocupa de ingrijirea lui Schumacher a semnat contracte de confidentialitate.Printre putinii oameni care au primit acceptul de a-l vizita pe Schumi este Jean Todt, francezul care a condus echipa Ferrari si care acum este directorul Federatiei Internationale de Automobilism."Il vad de cel putin doua ori pe luna. Nu il las singur. El, Corinna, familia lui, avem atatea amintiri impreuna. Tot ce am trait face parte din noi si mergem inainte ", a spus Jean Todt intr-un interviu acordat presei italiene.Despre fiul lui Schumi, Mick, Todt a declarat: "E umil si educat. Deocamdata, ambitiile lui sunt limitate de o masina care nu e competitiva".Mick Schumacher concureaza in acest sezon de Formula 1 la volanul unui monopost Hass, cel mai slab din circuit La 29 decembrie 2013, fostul pilot de Formula 1 Michael Schumacher a fost victima unui accident la schi, in statiunea franceza Meribel. El a fost transferat la un spital din Grenoble dupa ce a suferit un traumatism cranian sever si o hemoragie cerebrala. Pana la 16 iunie 2014, Schumacher a fost in coma. El a fost transferat la 18 iunie 2014 la o unitate medicala de specialitate din Lausanne, iar in 9 septembrie 2014 a fost externat si mutat la locuinta sa din localitatea elvetiana Gland.