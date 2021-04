De ce vinde tot sotia lui Schumacher: costuri imense pentru tratamentul campionului F1

Schumacher a iesit din coma in 2014, dupa 250 de zile de la accident, apoi familia a primit acceptul de a se ocupa de ingrijirea medicala intr-una din resedintele familiei, aflata pe malul lacului Geneva.Aceasta proprietate, evaluata la aproximativ 60 de milioane de euro a fost scoasa la vanzare de Corrina , sotia seputuplului campion in Formula 1, dupa ce tot ea a vandut un avion al familiei si o alta proprietate.Gazzetta dello Sport scrie ca ingrijirea lui Schumi costa 191.000 de euro pe saptamana, adica aproximativ 10 milioane de euro pe an.