Interviu cu baiatul lui Michael Schumacher: ce i-a transmis tatal sau

El a vorbit intr-un interviu acordat Gazzetta dello Sport despre cat de greu este sa fii urmasul lui Schumi. "Eu imi ador tatal. Cred ca mereu a incercat sa faca lucrurile in cel mai bun mod posibil. Dar nu caut un model. Incerc sa ma concentrez pe mine si sa-mi gasesc propriul drum".Mick Schumacher (21 de ani) a vorbit si despre sfaturle primate de la Michael. "Cel mai important lucru pe care mi l-a spus, pe cand inca evoluam in cursele de karting, a fost sa ma distrez pe circuit , sa imi placa ceea ce fac. A fost important pentru el sa vada ca pun in practica ce imi zice. E important sa iubesti ceea ce faci".Mick Schumacher a refuzat sa dea orice detaliu despra starea de sanatate a tatalui sau, dupa accidentul de schi suferit in decembrie 2013 in Alpii francezi.