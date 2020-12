Se implinesc 7 ani de la accidentul tragic al lui Michael Schumacher. Se va mai intoarce la o viata normala? Care e marele vis al germanului

Dupa ce s-a lovit violent cu capul de o piatra, Schumacher a fost transportat atunci la spitalul din Grenoble, fiind nevoit sa stea aproximativ 6 luni in coma. Ulterior, a inceput o lunga perioada de recuperare, care nu s-a finalizat nici in ziua de astazi, progresele fiind minime.Din pacate, stirile precise despre starea medicala a lui Schumi lipsesc aproape cu desavarsire, el fiind vizitat la resedintele din Geneva sau din Mallorca doar de doctori, de rude apropiate si de cativa prieteni. Unul dintre privilegiati este brazilianul Felipe Massa , fost coleg cu Schumacher la Ferari, sud-americanul facand recent o scurta declaratie in acest sens."Trebuie sa respectam dorinta familiei, nu le place sa divulge nici o informatie si cine sunt eu sa o fac? Visez si ma rog in fiecare zi ca el sa se faca bine si sa reapara pe un circuit , mai ales acum, ca fiul sau va concura in Formula 1", a spus Massa, dezvaluind astfel, printre randuri, care e marea dorinta a lui Michael.Peste cateva luni, la startul noului sezon din Marele Circ, Mick Schumacher isi va face debutul in competitia suprema pe care tatal sau a castigat-o de 7 ori, record absolut detinut impreuna cu britanicul Lewis Hamilton Citeste si: VIDEO Un fotbalist i-a aratat arbitrului, cu telefonul mobil, ca a gresit, dar a fost eliminat. Jucatorul a avut dreptate