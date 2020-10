Un caz de infectare cu noul coronavirus inregistrat la echipa de Formula 1 Mercedes

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Putem confirma ca un membru al echipei a fost testat pozitiv. Aceasta situatie a fost si este gestionata in conformitate cu protocoalele FIA , colaborand indeaproape cu FIA. Va rugam sa intelegeti ca nu vom oferi detalii suplimentare", a declarat un purtator de cuvant al Mercedes.Potrivit BBC, persoana testata pozitiv nu este nici pilotul britanic Lewis Hamilton , nici coechipierul sau, finlandezul Valtteri Bottas.Acesta este primul test pozitiv al unui membru al vreunei echipe de F1 inaintea unei curse de la diagnosticul pus lui Sergio Perez inaintea Marele Premiu al Marii Britanii de la Silverstone , din iulie.Au fost raportate 26 de cazuri pozitive de cand F1 a inceput testele pentru depistarea noului coronavirus, la sfarsitul lunii iunie, dar majoritatea s-a inregistrat in randul personalului auxiliar, care nu apartine niciunei echipe, organizatorilor F1 Group sau FIA. Aproape 50.000 de teste pentru Sars-Cov-2 au fost efectuate. in aceasta perioada, personalului care activeaza in Formula 1.