Verstappen a dat de pământ cu echipa lui: "E un monstru"

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), triplu campion mondial de Formula 1, clasat pe locul al şaselea duminică în Marele Premiu al Italiei, a fost foarte critic cu monopostul său, care a fost "transformat într-un monstru" şi care trebuie "revizuit complet", în opinia sa, informează AFP.

"Trebuie să facem o mulţime de modificări la maşină, pentru că am trecut de la maşină dominantă la o maşină imposibil de condus în şase-opt luni. Chiar trebuie să ne revizuim complet maşina'', a spus olandezul.

"Tot weekendul a fost rău. În acest moment stăm rău peste tot, aşa că avem nevoie de multe schimbări. Pare nerealist astăzi să poţi câştiga ambele campionate (piloţi şi constructori)", a insistat el.

Al şaptelea pe grila de start la Monza, Verstappen a limitat pagubele terminând Marele Premiu al Italiei pe locul 6, profitând de cursa dezamăgitoare a principalului său concurent Lando Norris (McLaren), clasat doar al treilea, după ce a plecat din pole position.

Cu opt curse înainte de finalul sezonului, olandezul mai are un avans de 62 de puncte faţă de britanic. În clasamentul constructorilor, avansul echipei Red Bull a dispărut aproape complet, deoarece rivala McLaren este acum la doar cu opt puncte în urmă.

Verstappen a respins şi ideea unei posibile legături de cauzalitate între lipsa de performanţă a Red Bull din ultimele săptămâni şi plecarea inginerului istoric Adrian Newey.

"Întotdeauna am spus că mi-aş fi dorit ca Adrian să fi rămas. Dar nu este vorba despre asta. Anul trecut am avut o super maşină, cea mai dominantă din istorie, iar acum am transformat-o practic într-un monstru. Aşa că trebuie să inversăm tendinţa", a subliniat el.

Întrebat ce ar putea face mai mult pentru a ajuta la îmbunătăţirea maşinii, campionul mondial en titre şi-a exprimat neputinţa.

"Le-am dat o mulţime de impresii inginerilor, cred că am făcut tot ce am putut. Din păcate, nu am o diplomă în inginerie sau aerodinamică'', a glumit olandezul

Verstappen, care a câştigat 19 Grand Prix-uri din 22 în 2023, un record, s-a impus în şapte dintre primele 10 Mari Premii ale acestui sezon, dar acum a înregistrat o serie de şase curse fără victorie, o premieră din 2020.

