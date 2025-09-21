Oscar Piastri, liderul clasamentului general din Formula 1, are parte de un weekend de coşmar la Baku.

După ce a ieşit de pe pistă în Q3, sâmbătă, şi a fost retrogradat pe locul nouă pe grila de start a Marelui Premiu al Azerbaidjanului, australianul a abandonat încă din primul tur.

Ultimul după ce a ratat complet startul, Piastri a avut probleme în virajul 6 şi a intrat cu monopostul în zidul de protecţie, determinând intervenţia maşinii de siguranţă.

Este primul său abandon de la GP-ul Statelor Unite din 2023. El este lider al campionatului cu 31 de puncte avans faţă de coechipierul său Lando Norris.

Cursa a fost reluată în turul al cincilea, cu Max Verstappen în frunte.

