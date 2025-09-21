Weekend de coșmar pentru liderul clasamentului din Formula 1. Ce-a pățit în cursa din Azerbaidjan VIDEO

Autor: Teodor Serban
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 15:11
149 citiri
Weekend de coșmar pentru liderul clasamentului din Formula 1. Ce-a pățit în cursa din Azerbaidjan VIDEO
Oscar Piastri, pilot McLaren FOTO X Oscar Piastri

Oscar Piastri, liderul clasamentului general din Formula 1, are parte de un weekend de coşmar la Baku.

După ce a ieşit de pe pistă în Q3, sâmbătă, şi a fost retrogradat pe locul nouă pe grila de start a Marelui Premiu al Azerbaidjanului, australianul a abandonat încă din primul tur.

Ultimul după ce a ratat complet startul, Piastri a avut probleme în virajul 6 şi a intrat cu monopostul în zidul de protecţie, determinând intervenţia maşinii de siguranţă.

Este primul său abandon de la GP-ul Statelor Unite din 2023. El este lider al campionatului cu 31 de puncte avans faţă de coechipierul său Lando Norris.

Cursa a fost reluată în turul al cincilea, cu Max Verstappen în frunte.

Formula 1: calificări "nebune" în Azerbaidjan! Liderul clasamentului mondial a distrus mașina
Formula 1: calificări "nebune" în Azerbaidjan! Liderul clasamentului mondial a distrus mașina
Campionul mondial Max Verstappen (Red Bull) va pleca din pole-position în Marele Premiu al Azerbaidjanului, care are loc duminică de la ora 15.00. Max Verstappen a încheiat pe primul loc...
Motivul pentru care Lewis Hamilton și-a vândut toată colecția de mașini: "Am renunțat la toate, doar una mă mai interesează"
Motivul pentru care Lewis Hamilton și-a vândut toată colecția de mașini: "Am renunțat la toate, doar una mă mai interesează"
Lewis Hamilton, cel mai de succes pilot de Formula 1, cu șapte titluri mondiale și un record de 105 victorii, a declarat că și-a vândut colecția de mașini și că acum este mai interesat de...
#formula 1, #Oscar Piastri, #cursa, #Azerbaidjan, #clasament , #stiri Formula 1
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au "explodat" la adresa CFR-ului, dupa decesul lui Ciprian Scrobota: "Josnic!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Au "explodat" la adresa CFR-ului, dupa decesul lui Ciprian Scrobota: "Josnic!"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șoc în Anglia! Antrenorul care a câștigat Premier League cu Liverpool a murit la doar 47 de ani
  2. Weekend de coșmar pentru liderul clasamentului din Formula 1. Ce-a pățit în cursa din Azerbaidjan VIDEO
  3. Evoluție entuziasmantă pentru românul Cătălin Preda în circuitul mondial. Popovici, doar pe locul 7
  4. Carlos Alcaraz a fost învins, iar echipa Europei e surclasată de Restul Lumii
  5. Răzvan Lucescu a răbufnit după ultimul meci: ”Sunt ipocrite!”
  6. Primele victorii ale României la Campionatul Mondial de canotaj
  7. Gigi Becali, declarație șocantă: ”Direct câștig Europa League și campionatul"
  8. Ion Geolgău recunoaște discuția cu mama fotbalistului. "Știu să dezbrac o femeie din priviri", îi spunea acesteia
  9. „Rușinea Ardealului continuă să dezamăgească, o echipă de azil. FCSB - niște bufoni”
  10. Ghinioanele se țin scai de Neymar: fotbalistul de 33 de ani trece prin momente dificile