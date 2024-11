Pilotul de Formula 1 care a fost interogat "la sânge" de autoritățile americane. "Purtam pijamale. Şi dintr-o dată m-a băgat în cameră"

Pilotul japonez de Formula 1 Yuki Tsunoda a declarat că a fost interogat în pijamale timp de mai multe ore de către autorităţile americane de control al frontierei înainte de a fi lăsat să intre în ţară pentru Grand Prix-ul din Las Vegas, relatează Reuters.

Pilotul echipei RB, deţinută de Red Bull, a declarat miercuri că nu a avut probleme la cele două vizite anterioare din acest an, pentru cursele din Austin şi Miami.

„Din fericire, m-au lăsat să intru după câteva discuţii”, a spus el. „Ei bine, o mulţime de discuţii, de fapt ... Aproape că am fost trimis înapoi acasă”.

Tsunoda a spus că a călătorit cu fizioterapeutul său, dar a trebuit să treacă singur prin controlul de imigrări şi apoi a fost dus într-o cameră pentru interogatoriu, deşi avea documentele corecte.

Cursa din Las Vegas are loc după o pauză de trei săptămâni în urma unei runde în Brazilia, iar Tsunoda a făcut deplasarea înaintea echipei pentru un eveniment promoţional.

„Purtam pijama, aşa că poate nu arătam ca un pilot de Formula 1”, a adăugat tânărul de 24 de ani.

Potrivit motorsport.com, vorbind despre faptul că a fost dus într-o cameră pentru interogatoriu, Tsunoda a spus că a încercat ca situaţia sa să fie explicată mai bine de alţii, dar nu i s-a permis să comunice cu nimeni.

„Am călătorit cu fizioterapeutul meu”, a spus el. „Însă evident, când treci prin vamă, treci individual, nu?

„Şi dintr-o dată el [oficialul] m-a băgat în cameră şi când am avut o conversaţie am fost de genul: pot să aduc persoana cu care călătoresc? Poate mă poate ajuta un pic să explic mai multe despre mine şi despre situaţia din Formula 1. Dar nu mi-au permis să îi aduc sau chiar să sun pe cineva. Am vrut să sun şi echipa, sau poate F1, ca să mă poată ajuta. Dar în acea cameră, nu poţi face nimic”.

Las Vegas Grand Prix, a 22-a etapă a sezonului de Formula 1, va avea loc în acest weekend.

Ads