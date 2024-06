Alianța Dreapta Unită demască campania de intimidare dusă de „partidul unic” PSD-PNL

Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, a susținut că această campanie electorală, care se apropie de final, a fost o ”campanie extrem de dificilă”, plină de amenințări și intimidări la adresa simpatizanților și voluntarilor Alianței Dreapta Unită.

„Campania derulată în ultimele luni de zile arată clar că partidele-stat nu știu să își facă campanie, prezentând programe, făcând lucruri bune pentru oameni, garantând oamenilor drepturi, libertăți, o viață mai bună și o șansă la o carieră pentru fiecare român. PSD și PNL fac campanie intimidând oamenii liberi, fac campanie băgând frica în oasele oamenilor, amenințându-i cu toate abuzurile posibile pe care le pot realiza de pe funcțiile pe care le dețin temporar. Sunt localități în țara asta unde candidații noștri au fost împiedicați să își facă campanie”, a acuzat Ludovic Orban.

Potrivit liderului Forța Dreptei, Alianța Dreapta Unită este singura forță care se luptă de la egal la egal cu coaliția toxică PSD-PNL, care reprezintă cel mai grav pericol pentru democrația din România.

„9 iunie este despre votul pentru a păstra România democratică! Singura forță politică ce are capacitatea să se lupte de la egal la egal cu coaliția toxică, cu un nou partid unic, cu un nou FSN, este Alianța Dreapta Unită”, a mai spus Orban.

„Bătălia pe care o dăm noi, oamenii liberi din Alianța Dreapta Unită, nu este o bătălie pentru a obține noi locuri de europarlamentari, de primari, de consilieri județeni sau de consilieri locali, ci este o bătălie pentru a apăra democrația în România, pentru că Alianța PSD - PNL este cel mai grav pericol pentru democrația din România”, a afirmat liderul Forța Dreptei.

Ludovic Orban a îndemnat cetățenii să vină la vot, menționând că cei care nu își exercită această putere de fapt încurajează tirania și lipsa de democrație.

„Puterea, în orice societate democratică, este deținută de cetățeni. Cei care nu își exercită această putere de fapt încurajează tirania, încurajează lipsa de democrație și îi încurajează pe cei care le calcă în picioare zi de zi drepturile”, a adăugat liderul Forța Dreptei.

„Alianța Dreapta Unită este singura forță politică care a stat vertical împotriva mafiei”

Cătălin Drulă, președintele USR, a susținut că Alianța Dreapta Unită a fost singura forță politică ce nu a cedat amenințărilor și a stat vertical împotriva mafiei:

„Alianța Dreapta Unită este singura forță politică ce a stat vertical împotriva mafiei, suntem forța politică ce a creat PNRR. Nu am cedat în fața lui Rădoi, a lui Dumitrescu, nu am cedat amenințărilor. Nu o vom face niciodată. Vom fi alături de românii care își doresc modernizarea, cinstea. Mergem la victorie pe 9 iunie. Le mulțumesc celor doi președinți, Eugen Tomac și Ludovic Orban, pentru această construcție politică unică, o construcție politică bazată pe un program, pe oameni serioși, pe generozitate și pe maturitate politică. N-am împărțit țara în hălci de carne. Am stat să facem programe, să găsim cei mai buni candidați, oameni curajoși, care n-au cedat asalturilor PSD și PNL”, a declarat președintele USR, Cătălin Drulă,

Eugen Tomac, președintele PMP, a susținut că Alianța Dreapta Unită a fost ținta campaniilor de fake-news ale PSD și PNL în această campanie electorală și a cerut cetățenilor să nu se lase păcăliți de propagandă.

„Dacă în București se poate, sigur se poate în toată țara. Vom reuși să scăpăm de pesedeul mare și pesedeul mic vopsit în galben. 9 iunie este despre viitor, despre o Românie fără PSD și PNL. Este momentul să ne mobilizăm, să nu ne lăsăm păcăliți de propagandă. Este esențial să ieșim la vot. Nu risipiți votul. Doar așa putem trimite în opoziție ciuma roșie. Pe 9 iunie se dă o bătălie între dreptate și stagnare, între dreapta și stânga care aduce sărăcie.

Vă invităm să ieșiți la vot. A protesta prin neimplicare este ceea ce își doresc Ciucă și Ciolacu. Românii onești, corecți, să nu iasă la vot. Este momentul să le dați o lecție prin participarea la vot”, a susținut Eugen Tomac, președintele PMP.

Comandat de Partidul Forța Dreptei – Alianta Dreapta Unita

CMF: 41240007