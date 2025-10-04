Rutina de dimineață de 10 minute: exercițiile pe care le poți face acasă și care dezvoltă forța după 50 de ani VIDEO

Dedicarea a doar 10 minute dimineața** pentru exerciții fizice te poate ajuta să-ți atingi mai rapid obiectivele de forță. Începerea zilei cu un antrenament scurt este o modalitate excelentă de a-ți stimula obiceiurile sănătoase pentru restul zilei. Și mai bine — îți poți dezvolta forța întregului corp doar prin exerciții efectuate în picioare.
Publicația eatthis.com a stat de vorbă cu Karen Ann Canham, CEO și fondatoarea Karen Ann Wellness, care a creat o rutină rapidă de dimineață, realizabilă în picioare, special concepută pentru a consolida forța după vârsta de 50 de ani. Tot ce ai nevoie este o bandă de rezistență și greutatea propriului corp!
De ce este important antrenamentul de forță după 50 de ani
Exercițiile de forță sunt esențiale după 50 de ani, deoarece ajută la prevenirea căderilor, protejarea oaselor împotriva osteoporozei și la susținerea metabolismului, explică Canham.
Fără antrenamente regulate de rezistență, poți pierde între 3% și 8% din masa musculară slabă în fiecare deceniu după vârsta de 30 de ani — un proces cunoscut sub numele de sarcopenie.
