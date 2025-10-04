Rutina de dimineață de 10 minute: exercițiile pe care le poți face acasă și care dezvoltă forța după 50 de ani VIDEO

Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 16:01
Rutina de dimineață de 10 minute: exercițiile pe care le poți face acasă și care dezvoltă forța după 50 de ani VIDEO
Bărbat care face sport acasă FOTO Unsplash

Dedicarea a doar 10 minute dimineața** pentru exerciții fizice te poate ajuta să-ți atingi mai rapid obiectivele de forță. Începerea zilei cu un antrenament scurt este o modalitate excelentă de a-ți stimula obiceiurile sănătoase pentru restul zilei. Și mai bine — îți poți dezvolta forța întregului corp doar prin exerciții efectuate în picioare.

Publicația eatthis.com a stat de vorbă cu Karen Ann Canham, CEO și fondatoarea Karen Ann Wellness, care a creat o rutină rapidă de dimineață, realizabilă în picioare, special concepută pentru a consolida forța după vârsta de 50 de ani. Tot ce ai nevoie este o bandă de rezistență și greutatea propriului corp!

De ce este important antrenamentul de forță după 50 de ani

Exercițiile de forță sunt esențiale după 50 de ani, deoarece ajută la prevenirea căderilor, protejarea oaselor împotriva osteoporozei și la susținerea metabolismului, explică Canham.

Fără antrenamente regulate de rezistență, poți pierde între 3% și 8% din masa musculară slabă în fiecare deceniu după vârsta de 30 de ani — un proces cunoscut sub numele de sarcopenie.

„Sarcopenia (pierderea masei musculare) și reducerea fibrelor musculare rapide slăbesc mișcările zilnice, echilibrul și timpul de reacție”, explică Canham.

Antrenamentul de dimineață de 10 minute pentru a-ți dezvolta forța

Efectuează două runde a câte 8–10 repetări din fiecare exercițiu de mai jos.

1. Genuflexiuni

  • Stai drept, cu picioarele depărtate la lățimea umerilor.
  • Întinde brațele în față sau așază-le pe șolduri.
  • Îndoaie genunchii și șoldurile, coborând într-o genuflexiune.
  • Coboară până când coapsele sunt paralele cu podeaua.
  • Apasă în călcâie pentru a reveni în poziția de start.

2. Tracțiuni din picioare

  • Fixează banda de rezistență la nivelul pieptului.
  • Stai drept, cu fața spre punctul de ancorare.
  • Ține mânerele în ambele mâini.
  • Îndoaie coatele și trage banda spre corp.
  • Strânge omoplații la finalul mișcării.
  • Revino lent în poziția inițială.

3. Fandări înapoi

  • Stai drept, cu picioarele depărtate la lățimea șoldurilor.
  • Ține o ganteră cu ambele mâini, capăt la capăt.
  • Întinde brațele în fața ta.
  • Fă un pas înapoi într-o fandare inversă.
  • Revino în poziția de start și repetă cu celălalt picior.

4. Împins deasupra capului

  • Stai în centrul unei benzi de rezistență, cu picioarele depărtate la lățimea umerilor.
  • Ține un mâner în fiecare mână.
  • Împinge brațele în sus, deasupra capului, până când sunt complet întinse.
  • Coboară ușor mâinile până la nivelul umerilor.

5. Ridicări laterale de picioare

  • Stai drept, sprijinit(ă) de un perete sau de un scaun stabil, dacă este nevoie.
  • Ridică un picior lateral, fără a-ți mișca trunchiul.
  • Coboară lent și repetă.
  • Schimbă piciorul.

6. Ridicări pe vârfuri

  • Stai drept, cu picioarele depărtate la lățimea șoldurilor.
  • Ridică-te pe vârfuri, menținând echilibrul.
  • Ține poziția o clipă sus, apoi coboară încet.
  • Menține mușchii abdominali activați pe tot parcursul exercițiului pentru stabilitate.

