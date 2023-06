Un avion de transport An-26 al Forțelor Aeriene Ruse, doborât de mercenarii Wagner VIDEO

Grupul de mercenari Wagner a doborât un avion de transport An-26 al Forțelor Aeriene Ruse deasupra regiunii Voronezh, potrivit Visegrad24.

Sursa citată a precizat că alte trei elicoptere militare rusești au fost doborâte în timpul loviturii militare de vineri seară.

The Wagner Group just shot down an An-26 transport plane of the Russian Air Force over the Voronezh region

They have also shot down 3 Russian military helicopters since launching the military coup last night pic.twitter.com/S3KeXA8UbR