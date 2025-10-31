Incident la un exerciţiu demonstrativ al Forțelor Speciale. Unui militar nu i s-a deschis parașuta principală. Ce decizie a luat în doar câteva secunde

Autor: Mihai Diac
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 18:19
689 citiri
Incident la un exerciţiu demonstrativ al Forțelor Speciale. Unui militar nu i s-a deschis parașuta principală. Ce decizie a luat în doar câteva secunde
Parașutiști din Forțele pentru Operații Speciale - Foto: Forțele pentru Operații Speciale Române, Facebook, arhivă

Un incident a avut loc vineri, 31 octombrie, în timpul exerciţiului de paraşutare organizat pe platoul Dacia din Buzău, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înfiinţarea Batalionului 52 Operaţii Speciale „Băneasa-Otopeni”.

Unul dintre cei cinci militari care au executat saltul demonstrativ a fost nevoit să renunţe la paraşuta principală şi să aterizeze cu paraşuta de rezervă, după o defecţiune apărută în timpul deschiderii parașutei principale.

Cei cinci militari, proveniţi din unităţi din Buzău şi Vlădeni, au sărit dintr-un elicopter de la 1.500 de metri altitudine, cu scopul de a ateriza în centrul municipiului, în mijlocul mulţimii care asista la ceremonia militară şi religioasă.

În timpul coborârii, paraşuta unuia dintre militari nu s-a deschis corespunzător, iar corzile cesteia s-au încurcat, făcând imposibil controlul şi aterizarea în siguranţă.

„Într-o astfel de situaţie, procedura este clară: se larghează paraşuta principală şi se acţionează rezerva. Militarul a reacţionat exact cum trebuie, într-un interval de doar câteva secunde”, a explicat un fost paraşutist militar.

Conform imaginilor surprinse la faţa locului, paraşuta principală s-a deschis parţial, dar nu a putut fi stabilizată. Paraşutistul a eliberat sistemul principal şi a deschis paraşuta de rezervă, reuşind să aterizeze fără nicio problemă.

„Rezerva este complet independentă de sistemul principal. Este concepută să se deschidă rapid şi sigur chiar şi la altitudini mai joase. Aceste manevre fac parte din antrenamentul standard al oricărui paraşutist profesionist”, a mai spus paraşutistul.

Organizatorii exerciţiului au confirmat incidentul, precizând că nu a existat niciun risc major şi că militarul a acţionat perfect conform pregătirii şi procedurilor de siguranţă.

„A fost un incident minor la paraşutare, iar militarul a aterizat cu paraşuta de rezervă. Aterizarea s-a făcut în siguranţă, fără probleme. Se întâmplă destul de frecvent ca, din motive tehnice, să fie folosită rezerva. Nu a fost niciun moment de panică”, a declarat lt. col. Alexandru Ivanov, ofiţer de informare şi relaţii publice al Forţelor pentru Operaţii Speciale Târgu Mureş.

Cum te poți înscrie ca observator independent la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, CJ Buzău și alte 12 localități
Cum te poți înscrie ca observator independent la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, CJ Buzău și alte 12 localități
Organizaţia neguvernamentală Funky Citizens a anunțat joi, 30 octombrie, deschiderea înscrierilor pentru observatorii independenţi care să monitorizeze procesul electoral la alegerile locale...
România pierde unitatea americană care a băgat frica în naziști când Rusia amenință mai mult ca niciodată Europa. „Un eșec al politicii externe și de securitate”
România pierde unitatea americană care a băgat frica în naziști când Rusia amenință mai mult ca niciodată Europa. „Un eșec al politicii externe și de securitate”
Analistul politic și consultantul George Rîpă, CEO al Right Politics, consideră că decizia Statelor Unite de a retrage aproape 1.000 de militari din România reprezintă un semnal clar al...
#forte speciale romania, #forte speciale, #parasutisti, #operatii speciale, #Militari, #incident, #parasuta, #Armata Romana, #MApN, #Buzau , #armata
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Andrew Tate i-a furat functia de presedinte si a facut anuntul la care nimeni nu se astepta! "N-a fost o preluare ostila"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Burduja: Rusii trebuie scosi urgent in afara sectorului energetic romanesc. Inclusiv prin nationalizare

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mesajul de la "Poliție" care îţi fură toate datele. Noua metodă de înșelătorie care golește conturile românilor
  2. Rusia a folosit de mai multe ori o rachetă interzisă, capabilă să transporte focoase nucleare, împotriva Ucrainei: ”Demonstrează disprețul dictatorului Putin față de SUA”
  3. Incident la un exerciţiu demonstrativ al Forțelor Speciale. Unui militar nu i s-a deschis parașuta principală. Ce decizie a luat în doar câteva secunde
  4. 200.000 de bărbați ultraortodocși au blocat intrarea în Ierusalim în semn de protest față de serviciul militar obligatoriu VIDEO
  5. Pedepse dure pentru medicii care răspândesc informații false în spațiul public. Ce prevede proiectul de lege depus la Parlament
  6. "Mi-a fost poftă de parizer si l-am pus înapoi pentru că nu mor fără, nu?" Românii mărturisesc când și-au dat seama că sunt săraci
  7. Oraș descoperit sub pământ, în Alba Iulia: Un arheolog român a dat lovitura. Construcțiile și drumurile sunt de pe vremea Daciei Romane VIDEO
  8. Teoria că trăim într-un „Matrix”, demontată de formulele matematice: Universul nu poate fi doar o simulare
  9. La doi ani de la deturnarea zborului Ryanair Atena–Vilnius, dictatorul Lukașenko susține că Roman Protasevici nu era opozant, ci lucra sub acoperire pentru serviciile secrete
  10. Donald Trump a înțeles că China nu e chiar așa ușor de îngenuncheat. ”S-a instalat un nou Război Rece” ANALIZĂ