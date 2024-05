Fost agent CIA a pledat vinovat pentru spionaj în favoarea Chinei. Alexander Yuk Ching Ma a lucrat la FBI până în 2012

Un fost agent CIA, principala agenţie americană de informaţii, Alexander Yuk Ching Ma, în vârstă de 71 de ani, a pledat vinovat de ”conspiraţie în vederea colectării şi livrării de informaţii despre apărarea naţională” Chinei, anunţă Departamentul american al Justiţiei, relatează AFP.

Alexander Yuk Ching Ma, originar din Hong Kong şi naturalizat american, a recunoscut că a dat în 2001 ”o cantitate importantă de informaţii clasificate despre apărarea naţională a Dtatelor Unite”, într-o întâlnire, unei agenţii de informaţii din Shanghai, în contextul în care nu mai era un angajat al Agenţiei Centrale americane de Informaţii (CIA) de 12 ani.

Această întâlnire ar fi fost iniţiată de către alt angajat CIA, originar din Shanghai şi de asemenea naturalizat american, identificat în comunicatul Departamentului american al Justiţiei drept ”co-conspiratorul nr. 1”.

”La sfârşitul celei de a treia zi” a întâlnirii într-un hotel din Hong Kong, agenţii chinezi de informaţii ”i-au furnizat co-conspiratorului nr. 1.500.000 de dolari în numerar, pe care Yuk Ching Ma i-a numărat”, se arată în comunicat.

Cei doi bărbaţi ”au acceptat totodată la acel moment să continue să ajute” serviciul de informaţii din Shanghai.

În 2003, Alexander Yuk Ching Ma a fost angajat de către poliţia federală americană (FBI) în Hawaii pentru a lucra ca lingvist.

FBI, ”cunoscând legăturile lui Yuk Ching Ma cu informaţiile chineze”, l-a recrutat ”în cadrul unui plan de anchetă”, pentru a lucra într-un birou izolat ”în care activităţile sale puteau fi supravegheate”, precizează departamentul.

În 2006, "Yuk Ching Ma l-a convins pe conspiratorul nr. 1 să identifice doi bărbaţi în fotografii” date de către serviciul chinez de informaţii.

