Fost consilier al lui Trump la Casa Albă, condamnat la 4 luni de închisoare pentru sfidarea Congresului VIDEO

Peter Navarro, fost consilier la Casa Albă al fostului preşedinte Donald Trump, s-a prezentat marţi la o închisoare federală din Miami, intrând în istorie ca primul fost oficial de la Casa Albă care este încarcerat după ce a fost condamnat pentru sfidarea Congresului, relatează CNN.

Navarro a fost condamnat la patru luni de închisoare pentru că a refuzat să se conformeze unei citaţii din partea Comisiei speciale a Camerei Reprezentanţilor care a investigat atacul din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA.

Navarro l-a consiliat pe Trump pe probleme comerciale în timpul preşedinţiei sale şi a făcut parte dintr-un grup de lucru COVID-19. El a devenit un susţinător vocal al afirmaţiilor false ale lui Trump privind frauda generalizată la vot în alegerile din 2020.

Fox News just cut off Peter Navarro as he delivered his final statement before being thrown into federal prison by the Biden Admin

