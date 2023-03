Reacția Spitalului Militar Central după ce familia unui fost deputat mort în pandemie a cerut daune de 1 milion de euro

Reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” au comentat procesul intentat de familia unui fost deputat PSD care acuză că acesta a decedat după ce a făcut septicemie cauzată de contractarea unor infecţii intraspitaliceşti.

Familia fostului deputat buzoian Nicolae-Sebastian-Valentin Radu (PSD), decedat în decembrie 2020 în urma unor complicaţii apărute ulterior infectării cu COVID-19, a dat în judecată Spitalul Militar Central din Bucureşti. Soţia şi copiii fostului parlamentar cer daune morale de 1 milion de euro, dar şi 40.000 de euro cheltuieli cu transferul fostului deputat la o unitate sanitară din Germania, unde pacientul a ajuns cu septicemie cauzată de contractarea unor infecţii intraspitaliceşti.

”Unitatea noastră medicală este pe deplin implicată şi interesată în aflarea adevărului legat de acuzaţiile aduse”, au transmis la solicitarea News.ro reprezentanţii Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, precizând că toate documentele medicale solicitate au fost depuse la dosarul aflat pe rol la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

”Pentru managementul unităţii noastre medicale, de la managerul general şi până la managementul fiecărei structuri medicale (secţie, compartiment sau laborator), o prioritate o reprezintă reducerea infecţiilor asociate asistenţei medicale prin aplicarea unor programe complexe, bazate pe dovezi ştiinţifice, pentru a îmbunătăţi capacitatea de testare microbiologică, prevenirea şi controlul infecţiilor în spitale şi utilizarea judicioasă a antimicrobienelor”, au mai transmis reprezentanţii unităţii sanitare.

Ads

Conform sursei citate, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” a făcut nenumărate demersuri, inclusiv pe componenta de accesare a proiectelor din fonduri nerambursabile - Proiectul ”REVERSE (pREVention and management tools for rEducing antibiotic Resistance in high prevalence Settings)”, proiect finanţat prin programul Horizon 2020, European Health and Digital Executive Agency.

Totodată, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” a participat, în calitate de partener al Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” Bucureşti (INBI MB) şi al Institutului Naţional de Sănătate Publică din Norvegia, în proiectul „Întărirea capacităţii instituţionale pentru controlul infecţiilor spitaliceşti şi gestionarea consumului de antibiotice în România”, proiect coordonat de Ministerul Sănătăţii şi care are sprijinul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Proiectul este finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 – Provocări în sănătatea publică la nivel european.

Ads

”Iată de ce nu este o noutate pentru niciun specialist din domeniul medical faptul că emergenţa rezistenţei la antibiotice a devenit o problemă la nivel global, în plină expansiune. Iată de ce, la nivelul unităţii noastre se acordă o atenţie deosebită pentru realizarea unor controale ferme în acest domeniu, se realizează şi se raportează, permanent, analize specifice acestui fenomen”, au mai menționat reprezentanţii unităţii sanitare.

”După doi ani şi patru luni de la deznodământul tragic, furia simţită la acel moment s-a transformat în dorinţa acută de dreptate. Această situaţie nefastă a prezenţei infecţiilor nosocomiale se cunoaşte şi se muşamalizează, lăsând la voia întâmplării pe toţi cei care suferă o intervenţie chirurgicală în Spitalul Militar Central. Cred în dreptul la informare justă şi sper ca acţiunea mea să genereze o diferenţă pozitivă spre binele tuturor, astfel încât nimeni să nu mai sufere de pe urma pierderii celor dragi. Cred în dreptate şi în justiţie”, a declarant, pentru News.ro, soţia deputatului buzoian Diana Radu.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 în septembrie 2022.

Ads