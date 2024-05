Pedeapsa primită de un fost ministru care și-a ucis soția după ce a bătut-o mai multe ore într-un restaurant VIDEO

Un fost ministru al economiei din Kazahstan a fost condamnat luni, 13 mai, la închisoare pentru uciderea propriei soţii, la capătul unui proces judiciar considerat un adevărat test pentru angajamentul preşedintelui Kasîm-Jomart Tokaev de a construi o societate mai corectă şi mai echitabilă, relatează Reuters.

În imagini şocante arătate în timpul procesului care a început în luna martie, se poate vedea cum Kuandik Bişimbaev (44 de ani) îşi loveşte în mod repetat soţia şi o târăşte ţinând-o de păr, într-un restaurant care aparținea vărului său. Bătaia și tortura ar fi durat mai multe ore, timp în care niciunul dintre martorii prezenți nu a sunat la poliție.

The Supreme Court of #Kazakhstan published shocking footage of the former Minister of Economy beating his wife

Recall, according to the conclusion of the investigation, Kuandyk Bishimbayev beat the woman for more than 8 hours, and none of the witnesses did not decide to call the… pic.twitter.com/3EZ5IfNOQ3