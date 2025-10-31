Fost premier: „Adevărul neplăcut pentru socialiștii care ne conduc de 5 ani. 2025 este anul în care situația economică a României s-a deteriorat grav”

Fostul premier Florin Cîțu acuză actuala guvernare de deteriorarea accelerată a finanțelor publice și de pierderea controlului asupra deficitului bugetar. Într-o analiză publicată pe Facebook, liberalul afirmă că România înregistrează în 2025 „cel mai mare deficit din istorie”, de aproximativ 160 de miliarde de lei, în ciuda creșterilor succesive de taxe. Florin Cîțu compară situația bugetară din perioada mandatului său cu evoluția de după schimbarea guvernării. Potrivit fostului premier, deficitul bugetar din 2020, an afectat de pandemia globală, a fost de 101 miliarde lei (9% din PIB), în timp ce în 2021 a fost redus la 80 miliarde lei (6,7% din PIB).

„Adevărul neplăcut pentru socialiștii care ne conduc de 5 ani: În 2020, deficitul bugetar a fost de 101 miliarde lei (9% din PIB) — în plină criză globală.

În 2021, l-am redus la 80 miliarde lei (6,7% din PIB).

Pentru tovarășa Olguța, care ar face bine să se ocupe de târguri și să lase finanțele în pace: când socialiștii au preluat guvernarea, deficitul era 4,7% din PIB. Nu 9%, cum mințiți zilnic prin trompetele plătite din banii publici.

În grafic se vede clar: în 2021, deficitul a fost mai mic în fiecare lună față de 2020 (după aprobarea bugetului). Am accelerat reducerea în toamnă, iar la finalul lunii noiembrie deficitul era la jumătate. Ați venit voi — și într-o singură lună ați adăugat două puncte procentuale.

Ads

Chiar și așa, 2021 rămâne anul cu cel mai mic deficit din perioada 2020–2025. Și da — FĂRĂ CREȘTERI DE TAXE”, a scris Florin Cîțu.

„Orice ajustare va costa mai mult”

În opinia fostului premier, actualul nivel al deficitului și lipsa de reforme reale vor face ca viitoarele corecții bugetare să fie mult mai dureroase pentru economie și pentru cetățeni.

„În 2024, deficitul a explodat.

Cauzele le-am explicat deja.

Dar în 2025 trebuia să vină corecția.

Ce arată datele?

Din mai 2025, deficitul e mai mare decât în 2024.

Asta după ce ați crescut taxele la 1 ianuarie, ați dat ordonanța „trenuleț”, iar — ca bonus — ați mai crescut taxele și la 1 august.

Rezultatul:

👉 Deficitul tot crește.

👉 Economia stagnează.

👉 Iar guvernul anunță 160 miliarde lei deficit în 2025 — cel mai mare din istorie.

2025 este anul în care situația economică a României s-a deteriorat grav, iar orice ajustare va costa mai mult decât dacă ar fi fost făcută în 2025. Evident, nimeni nu va plăti nici cu salariul, nici cu funcția pentru acest cost mai mare aruncat pe umerii românilor”, a mai adăugat fostul șef de Guvern.

Ads