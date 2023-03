Fostul premier Imran Khan, în prezent lider al opoziţiei, s-a baricadat duminică în locuinţă, înconjurat de sute de susţinători care blochează accesul poliţiei, venită să-l aresteze pe politician, într-un caz legat de cadouri primite în timpul guvernării sale, transmite EFE.

Imagini din jurul reşedinţei lui Khan difuzate pe reţelele de socializare şi canalele de televiziune arată că ofiţerii de poliţie îmbrăcaţi în uniforme nu pot intra în locuinţa lui Khan din cauza sutelor de susţinători ai Pakistanului Tehreek-e-Insaf (PTI), formaţia fostului lider.

"Conform ordinelor judiciare, o echipă de poliţie din Islamabad a sosit la Lahore pentru a-l aresta pe Imran Khan", a declarat poliţia mai devreme într-un comunicat.

Supporters of Imran Khan are preventing Islamabad Police from entering residence in Zaman Park Lahore pic.twitter.com/RUI6zvhvnE