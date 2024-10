Tragedie în lumea politică. Un fost premier s-a prăbușit după un discurs și a murit, la 69 de ani

Alex Salmond, fostul prim-ministru al Scoţiei care a condus ţara în pragul independenţei, a murit sâmbătă la vârsta de 69 de ani.

Potrivit unor informaţii, el s-ar fi prăbuşit după ce a ţinut un discurs în Macedonia de Nord, relatează Reuters şi The Guardian.

Salmond a fost prim-ministru al Scoţiei din 2007 şi s-a retras din funcţie după ce nu a reuşit să obţină independenţa la referendumul din 2014, lăsându-i locul adjunctei sale, Nicola Sturgeon.

El a contribuit însă la schimbarea cursului politicii scoţiene şi a împins Scoţia în pragul independenţei faţă de Regatul Unit. Scoţienii au votat în 2014 cu 55% la 45% în favoarea rămânerii în Regatul Unit.

Lideri din toate eşaloanele politice i-au adus omagii lui Salmond, un formidabil orator, care a condus Partidul Naţional Scoţian (SNP) din 1990 până în 2000 şi apoi din 2004 până în 2014.

„Pentru mai mult de 30 de ani, Alex Salmond a fost o figură monumentală a politicii scoţiene şi britanice. El lasă în urmă o moştenire de durată”, a declarat premierul britanic Keir Starmer. „A ţinut foarte mult la patrimoniul, istoria şi cultura Scoţiei, precum şi la comunităţile pe care le-a reprezentat”, a adăugat premierul.

