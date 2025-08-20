Vedeta lui United pe care se bat AC Milan și SSC Napoli. Suma de transfer propusă

Gazzetta dello Sport precizează că AC Milan a decis să-și accelereze demersurile pentru recrutarea lui Hojlund, în condițiile în care nu mai contează pe Abraham, Camarda și Jovic, atacanții de rezervă din sezonul trecut, fiind programate discuții între cele două cluburi inclusiv astăzi (miercuri).

Milanezii ar dori un împrumut al danezului până la finalul sezonului, cu opțiune de cumpărare în anumite condiții, o formulă care ar putea mulțumi toate părțile, însă atacantul danez ar prefera mai degrabă un transfer definitiv de la Manchester United în această vară.

Campioana en titre a Italiei, SSC Napoli, și-a manifestat la rândul ei interesul față de un eventual transfer al lui Hojlund, după accidentarea belgianului Romelu Lukaku, și ar putea avea un ușor avantaj în fața lui AC Milan, în condițiile în care va juca în noua ediție a Ligii Campionilor, spre deosebire de rivala sa din Serie A.

Opțiunea B pentru AC Milan, în cazul ratării transferului lui Rasmus Hojlund, este sârbul Dusan Vlahovic de la Juventus Torino, adaugă Gazzetta.

Rasmus Hojlund a fost recrutat de Manchester United de la Atalanta Bergamo, în iulie 2023, în schimbul sumei de 70 de milioane de euro, plus 10 milioane bonusuri. El a disputat în total 95 de meciuri în toate competițiile pentru gruparea de pe Old Trafford și a marcat 26 de goluri. United ar dori acum să recupereze cel puțin 40 de milioane de euro din suma investită în danez.

Ads