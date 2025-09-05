Meciul Franței a fost amânat, după ce autocarul adversarei a avut accident. Cinci persoane au ajuns la spital

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 16:53
234 citiri
Naționala U21 a Franței. Foto: X / @lnstantFoot

Meciul dintre echipele de fotbal U21 ale Franței și Luxemburgului, programat vineri la Lorient, a fost amânat pentru 3 octombrie, după un accident suferit de naționala luxemburgheză joi seara, au anunțat vineri federațiile celor două țări.

„FLF și Federația Franceză de Fotbal (FFF) au convenit să amâne meciul de calificare pentru Campionatul European 2027, inițial programat astăzi, pentru 3 octombrie 2026. Această decizie a fost confirmată de UEFA,” a scris forul luxemburghez pe site-ul său web, confirmând o informație publicată de Ouest-France.

FLF precizează, de asemenea, că 5 membri ai echipei sale U21, internați după accident, „au părăsit spitalul în siguranță.” Într-un comunicat anterior, FLF menționase „tăieturi și contuzii” printre leziunile constatate.

Vehiculul, care transporta delegația de la stadionul unde urma să aibă loc întâlnirea până la hotelul său din Ploërmel, a ajuns într-un șanț de pe marginea drumului după ce șoferul s-a simțit rău, a explicat compania de transport Kerjan Bus and Car într-un alt comunicat.

Bărbatul, „în vârstă de 53 de ani, are 9 ani vechime și nu are antecedente de accidente. Ultima sa vizită medicală este în regulă,” a precizat compania de transport.

Compania a asigurat, de asemenea, că bărbatul „a fost supus unui test de alcoolemie și de droguri, care a ieșit negativ.”

În ceea ce privește vehiculul, „controlul tehnic a fost efectuat la 23 iulie 2025 și, a priori, nu prezenta nicio defecțiune mecanică,” subliniază Kerjan Bus and Car.

#fotbal extern, #Franta, #Luxemburg, #U21 , #stiri fotbal
