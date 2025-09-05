Accidentare dură în Brazilia - Chile. Jucătorul care a vomitat după ce s-a ciocnit de un coleg

Accidentare dură în Brazilia - Chile. Jucătorul care a vomitat după ce s-a ciocnit de un coleg
Joao Pedro FOTO X Fabrizio Romano

Atacantul brazilian Joao Pedro a vomitat în timpul unui meci al Braziliei după o coliziune brutală cu coechipierul său Gabriel Martinelli. Incidentul a avut loc la confruntarea cu Chile (3-0), joi, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

În minutul 18, Joao Pedro (23 de ani) s-a lovit puternic de coechipierul său Gabriel Martinelli la o acțiune ofensivă a Seleção. Coliziunea l-a afectat pe jucătorul de la Chelsea, care a început imediat să vomite pe teren, sub privirile uimite ale medicilor care au venit să-l îngrijească.

La finalul meciului, jucătorul a recunoscut că s-a simțit rău după ciocnire. „Urmăram acțiunea, alergam pentru a încerca să prind mingea”, a explicat el presei. „Când m-am uitat în față, Martinelli era acolo. Ne-am ciocnit în acel loc și am primit o lovitură în stomac. M-am simțit puțin rău, dar după aceea mi-am revenit.”

Jucătorul și-a reluat în cele din urmă locul, în mod normal, înainte de a fi înlocuit în repriza a doua de Kaio Jorge ('71).

Recrutat de Chelsea la începutul lunii iulie pentru 64 de milioane de euro, Joao Pedro a avut un debut de vis cu clubul englez. Mai întâi la Cupa Mondială a Cluburilor, cu trei goluri în trei meciuri, dintre care unul în finala împotriva PSG (3-0), la doar câteva zile după semnarea contractului. Apoi în Premier League, unde a marcat deja două goluri și a dat două pase decisive în trei meciuri în acest sezon.

