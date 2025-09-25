Administrația Trump, presiuni asupra FIFA. SUA nu vrea ca Israel să fie exclusă din fotbalul mondial

Administrația Trump va depune eforturi pentru a împiedica FIFA să excludă Israelul din fotbalul internațional înaintea Cupei Mondiale din 2026, relatează Sky News.

Informația vine în contextul în care UEFA este aproape de a suspenda echipele israeliene din cauza războiului din Gaza - multe federații de fotbal și membri ai comitetului executiv fiind de acord cu această măsură.

Următorul meci al Israelului este împotriva Norvegiei, la 11 octombrie, în preliminariile Cupei Mondiale.

Organismele mondiale și europene care guvernează fotbalul au fost îndemnate săptămâna aceasta de experții consultativi ai Organizației Națiunilor Unite (ONU) să impună sancțiuni sportive.

Guvernul SUA, prin intermediul Departamentului de Stat condus de Marco Rubio, va interveni pentru a opri impunerea sancțiunilor sportive.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat pentru Sky News: „Vom depune toate eforturile pentru a opri orice încercare de a interzice participarea echipei naționale de fotbal a Israelului la Cupa Mondială.”

FIFA a lansat anul trecut o anchetă privind acuzațiile de discriminare formulate de Federația Palestiniană de Fotbal împotriva Federației Israeliene de Fotbal.

Există, de asemenea, o anchetă pentru a stabili dacă echipele din coloniile israeliene din Cisiordania care joacă în competiții israeliene încalcă regulamentul FIFA.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, are o relație strânsă cu președintele SUA, Donald Trump, și este un vizitator obișnuit al Casei Albe. El s-a aflat la New York săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu lideri mondiali în cadrul Adunării Generale a ONU, dar și la sediul FIFA din Trump Tower.

Ads

Într-un discurs, Infantino a făcut referire la război în timp ce vorbea despre reunirea oamenilor într-o „lume divizată, într-o lume agresivă.”

Făcând referire indirectă la provocarea sancționării țărilor implicate în războaie, Infantino a spus că există 80 de țări în care au loc conflicte. „Sufăr când văd copii suferind. Plâng când văd mame plângând, fie că este în Gaza... oriunde în lume.”

La nivel înalt în fotbalul european au loc discuții cu privire la posibilitatea interzicerii Israelului, dar nu s-a luat încă nicio decizie.

Oficialii au deliberat asupra motivului pentru care Rusia rămâne interzisă din cauza războiului din Ucraina, dar Israelul poate continua să joace în competițiile europene și pe scena internațională, în timp ce numărul morților crește.

UEFA a declarat anterior în mod public că există o diferență în modul în care au început războaiele, Rusia lansând o invazie neprovocată asupra Ucrainei, iar Israelul răspunzând la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

Ads

Însă o comisie de anchetă a ONU a declarat că Israelul comite genocid în Gaza, acuzații respinse de Israel.

Acest lucru a determinat consilierii ONU să solicite excluderea echipelor israeliene din fotbalul mondial.

„Sportul nu poate continua ca până acum, ceva trebuie să se schimbe, iar Israelul trebuie exclus”, a declarat Alexandra Xanthaki, raportorul special al ONU pentru drepturile culturale, pentru Sky News. „Cred că atunci când vorbim despre echipe, echipe naționale, nu despre sportivi individuali, din state care fac obiectul unor acuzații valabile de genocid... aici este cu siguranță o linie roșie.”

Printre sportivii uciși în timpul războiului se numără și fotbalistul cunoscut drept „Pele palestinian” – Suleiman al Obeid –, despre care Federația Palestiniană de Fotbal a anunțat în august că a murit în urma unui atac aerian israelian.

Comitetul Olimpic Palestinian a declarat săptămâna aceasta că sistemul sportiv israelian a fost un „participant activ” la război.

„Peste 1.000 de sportivi și-au pierdut viața. Alte mii sunt răniți, mutilați sau invalizi”, a declarat președintele POC, Jibril Rajoub, care este și președintele Federației de Fotbal.

„Stadionale noastre, facilitățile noastre, visurile noastre, toate au fost transformate în praf.”

Ads