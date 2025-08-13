Echipa unui internațional român, exclusă din toate competițiile. Decizie-șoc în Franța

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 13 August 2025, ora 23:43
Echipa unui internațional român, exclusă din toate competițiile. Decizie-șoc în Franța
Tony Strata, în meciul România - Spania de la EURO U21. Foto: Ziare.com / Iosif Pintilie

Federaţia Franceză de Fotbal a anunţat miercuri excluderea clubului AC Ajaccio din toate competiţiile naţionale, ceea ce înseamnă că echipa la care este legitimat românul Tony Strata va juca teoretic în Régional 1, cu excepţia cazului în care va câştiga apelul.

AC Ajaccio, care a terminat pe locul 12 în L2 în sezonul trecut, ar trebui să evolueze în Régional 1, divizia a şasea franceză.

Clubul evolua din sezonul 1998-1999 în primele două divizii franceze şi era încă în Ligue 1 în urmă cu trei ani, în sezonul 2022-2023. Aşa cum era de aşteptat, deficitul financiar estimat la 13 milioane de euro (din care 6 milioane de datorii fiscale şi sociale) era prea mare pentru ca ACA să poată evolua în National.

Ajaccio va ajunge astfel în fotbalul amator, urmând acelaşi destin ca alte cluburi franceze, SC Bastia fiind retrogradat în National 3 în 2017, iar Gazélec Ajaccio în Régional 2 în 2023.

