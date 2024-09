Cea mai bună jucătoare de fotbal din toate timpurie s-a retras. Este însărcinată VIDEO

Jucătoarea Alex Morgan, legendă a fotbalului feminin, a jucat duminică ultimul său meci la profesionişti, după 13 minute finale pe teren cu San Diego Wave împotriva echipei North Carolina Courage, în campionatul feminin al SUA.

Treisprezece minute ca numărul 13 pe care îl purta pe spate, marcate de un penalty ratat în minutul 10, înainte de a ieşi în urale.

Atacanta în vârstă de 35 de ani şi-a anunţat retragerea iminentă joi, după ce a dezvăluit că este însărcinată cu al doilea copil.

Dubla campioană mondială (2015, 2019) şi olimpică (2012) cu Statele Unite se retrage cu 123 de goluri pentru ţara sa, al cincilea cel mai mare total pentru echipa feminină a SUA. Jucătoarea, cunoscută şi pentru angajamentul său faţă de egalitatea de gen în sport, a petrecut un sezon în Franţa, la Lyon (2016-2017). Cu OL, ea a câştigat tripla campionat, Cupa Franţei şi Liga Campionilor.

„Ce aventură a fost”, a spus ea după meci. „Vreau să le mulţumesc coechipierelor mele. M-aţi provocat constant în fiecare zi şi m-aţi ajutat să mă îmbunătăţesc. Vreau să mulţumesc familiei mele, care m-a susţinut neîncetat şi a sacrificat atât de mult pentru mine. Vă iubesc pe toţi. Şi pe fani. M-aţi făcut să fiu cea mai bună în fiecare zi. M-aţi făcut să fiu cea mai bună jucătoare de fotbal, cea mai bună mamă, cea mai bună persoană care pot fi”, a afirmat sportiva.

„Au fost atât de multe momente incredibile în cariera mea, dar acesta, acest ultim moment pe care îl împart pe teren cu voi, îl voi preţui pentru totdeauna. Deci, vă mulţumesc, din adâncul inimii mele, vă mulţumesc”, a mai spus Morgan.

