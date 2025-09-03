Acuzații grave ale președintelui UEFA: „Politicienii iresponsabili” alimentează „masacrarea” copiilor

Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a declarat că suferința civililor cauzată de războiul Israelului în Gaza l-a afectat profund, dar consideră că jucătorii și echipele nu ar trebui să se confrunte cu interdicții ineficiente de participare la competiții din cauza conflictelor declanșate de liderii naționali. El a precizat că „politicienii iresponsabili” alimentează „masacrarea” copiilor din întreaga lume. Șeful fotbalului european a apărat bannerul „Stop Killing Children” afișat recent de UEFA, care a stârnit reacții negative atât din partea grupurilor pro-Israel, cât și a celor pro-palestiniene.

Vigilența asupra echipelor israeliene în competițiile europene de fotbal a crescut pe fondul creșterii numărului de victime în războiul dintre premierul Benjamin Netanyahu și Hamas, iar Čeferin a vorbit despre posibile excluderi într-un interviu acordat Politico.

„În primul rând, ceea ce se întâmplă cu civilii de acolo mă afectează personal, mă doare foarte tare”, a spus Čeferin despre Gaza. „Din alt punct de vedere, nu sunt un susținător al excluderii sportivilor. Pentru că ce poate face un sportiv pentru ca guvernul său să oprească războiul? Este foarte, foarte greu. Acum, interdicția pentru echipele rusești este, cred, de trei ani și jumătate. S-a oprit războiul [din Ucraina]? Nu s-a oprit.”

UEFA a interzis cluburilor și echipelor naționale rusești să participe la competițiile sale începând cu februarie 2022, la patru zile după începerea invaziei pe scară largă a Moscovei.

Čeferin a criticat liderii din întreaga lume, făcând unele dintre cele mai incisive remarci ale unui șef sportiv cu privire la tulburările geopolitice care zguduie planeta.

„Nu pot să înțeleg cum un politician care poate face multe pentru a opri masacrul, oriunde, poate să doarmă liniștit văzând toți copiii și civilii morți”, a spus el. „Nu înțeleg. Știți, ideea că fotbalul ar trebui să rezolve aceste probleme? Nici vorbă.”

UEFA, influentul for de conducere al fotbalului european, s-a trezit în mijlocul unei furtuni de critici în timpul meciului din Supercupă de la mijlocul lunii august, din cauza unui banner conceput pentru a evidenția atrocitățile comise împotriva civililor și copiilor.

Cu Orientul Mijlociu în punctul de fierbere, unii susținători ai Israelului au condamnat bannerul „Stop Killing Children, Stop Killing Civilians” („Nu mai ucideți copii, nu mai ucideți civili”) ca fiind o cedare în fața propagandei Hamas, în timp ce grupurile pro-palestiniene au spus că nu a mers suficient de departe în condamnarea Israelului pentru atacul său asupra Gazei.

Čeferin este convins că UEFA a transmis un mesaj umanitar global, nu unul politic, prin sloganul său — și i-a criticat dur pe cei care l-au criticat.

„Avem o fundație UEFA pentru copii. Nu trăim pe altă planetă. Trăim în această lume. Și când vezi copii murind peste tot în lume din cauza – este o declarație diplomatică, dacă pot spune așa – politicienilor iresponsabili. Cine crede că „Stop uciderii copiilor, stop uciderii civililor” este un mesaj politic este un idiot, în opinia mea”, a spus Čeferin.

„Este îngrozitor că mor copii din cauza intereselor politice, mor de foame. Mohamed, care a înmânat medaliile [la Supercupa UEFA de luna trecută] alături de mine, și-a pierdut mama și tatăl [în Gaza]. Și a fost grav rănit. Niciodată nu am văzut un copil să mă îmbrățișeze atât de tare ca el. Are nevoie de iubire. Nu are nevoie de încă o bombă pe cap din cauza intereselor geopolitice”, a adăugat el.

Reacția negativă pe care a primit-o UEFA, în opinia lui Čeferin, este un exemplu al unei lumi afectate acum de populism, extremism la ambele capete ale spectrului politic și o incapacitate crescândă de a discuta deschis probleme sensibile.

„Știți, în viață, probabil că de multe ori cel mai bine este să nu faci nimic. Dar dacă se întâmplă ceva atât de important, ceva atât de teribil încât nu-mi permite să dorm – nu numai mie, ci tuturor colegilor mei – și nimeni din această organizație nu a spus că nu ar trebui să facem asta. Nimeni. Atunci trebuie să faci ceea ce este corect”, a spus el.

Acest episod a scos la iveală sarcina delicată de a crea mesaje care să rezoneze într-un peisaj politic și cultural fragmentat.

„Unele minorități populiste extreme de ambele părți nu au fost mulțumite”, a spus Čeferin, dar a adăugat: „Am primit o mulțime de mesaje pozitive. Am fost emoționat când am primit câteva scrisori de la oameni care spuneau: «Sunteți singura organizație care a făcut ceva». Și de la ambele părți. Și am sprijinul deplin al Federației Israeliene de Fotbal, al președintelui, care este un bun prieten al meu".

„Să sperăm că lumea se va calma, dar nu pare să fie cazul”, a avertizat el. „Pentru mine, nu a mai fost atât de periculos de la anii '30 ai secolului trecut.”

Opriți războiul

În timp ce nu pare să vină vreo interdicție pentru echipele israeliene, cluburile rusești se confruntă cu o lungă așteptare pentru a reveni în fotbalul european, pe măsură ce războiul președintelui Vladimir Putin împotriva Ucrainei continuă, fără semne de încetare a focului.

„Pentru noi, este destul de clar că războiul trebuie să înceteze. Războiul trebuie să înceteze”, a declarat Čeferin săptămâna trecută. „Am vrut să readucem tinerii, băieții și fetele sub 17 ani [în 2023], și am obținut chiar și sprijinul comitetului nostru executiv.” Dar el a spus că planul a fost torpilat din cauza „isteriei politice”.

Čeferin, vizibil emoționat când a vorbit despre suferința copiilor din întreaga lume, a spus că regretă faptul că UEFA a fost nevoită să renunțe la această propunere.

„Încă mai cred că acești copii ar trebui tratați diferit, pentru că, știți, sunt crescuți în frică și ură”, a spus el. „Dacă ar veni să joace în Slovenia, sunt sigur că copiii sloveni i-ar îmbrățișa și ar vorbi cu ei. Și englezii, și scoțienii, și austriecii, și oricine... Ar înțelege că nu suntem dușmanii lor, că națiunile nu sunt dușmane între ele. Dar politicienilor nu le pasă de asta.”

„Copiii nici măcar nu votează. Nu susțin niciun politician. Și nu au voie să se întâlnească cu copii din alte părți ale lumii. Asta mi se pare destul de trist”, a adăugat el.

Președintele UEFA, care ocupă această funcție din 2016, a respins îngrijorările legate de organizarea finalei Ligii Campionilor din luna mai la Budapesta, unde premierul ungar Viktor Orbán a menținut relații strânse cu Putin și a antagonizat în repetate rânduri Ucraina.

„Dacă am avea vreo problemă în acest sens, am deveni o organizație politică. Ungaria este membru al nostru. Îi respect pe unguri. Respect guvernul Ungariei la fel de mult ca guvernul german sau orice alt guvern din Europa”, a declarat Čeferin. „Și dacă credeți că vom acorda competiții doar celor care sunt în concordanță cu politica mainstream, atunci vă înșelați”, a adăugat el.

Următorul pas al lui Čeferin

În timpul unei vizite fulgerătoare la punctele fierbinți ale politicii fotbalistice din această vară, Čeferin a afirmat că relațiile cu forul mondial al fotbalului, FIFA, condus de Gianni Infantino, erau mai pozitive decât se prezenta adesea.

Liderul UEFA a explicat, de asemenea, o scurtă dispută cu FIFA în luna mai, când întârzierea lui Infantino la o întâlnire importantă în Paraguay – deoarece se afla în turneul președintelui american Donald Trump în Golf – a stârnit o reacție furioasă din partea greilor fotbalului european.

„Nu s-a schimbat nimic, dar poate că primul comunicat de presă a fost puțin prea emoțional”, a spus Čeferin, după ce un comunicat inițial al UEFA l-a criticat pe Infantino pentru că a urmărit „interese politice private” în detrimentul guvernanței fotbalului.

„Sincer să fiu, există lucruri cu care nu suntem de acord. Dar în 90% din cazuri suntem de acord. Cred că în viață, atât în cea profesională, cât și în cea privată, trebuie să-ți alegi bătăliile. Trebuie să lupți când ai un motiv, un motiv real pentru a lupta, dar fiecare luptă este obositoare, așa că trebuie să spun că relația cu FIFA este mult mai bună decât înainte”, a adăugat Čeferin.

Președintele UEFA s-a opus, de asemenea, ideii ca meciurile competitive din ligile europene interne să se joace în țări străine – idee împotriva căreia s-a pronunțat recent și Comisia Europeană – adăugând că nu există planuri de a se găzdui meciuri din turneele UEFA în afara Europei.

„Deocamdată, nu am discutat despre organizarea vreunui meci în afara Europei. Cred că este foarte simplu, nu este pe ordinea de zi”, a spus el.

Čeferin nu a exclus posibilitatea de a candida din nou pentru un nou mandat la conducerea UEFA în 2027, sau chiar de a candida pentru o funcție politică în Slovenia, țara sa natală, după ce va încheia cariera în fotbal.

„Nu”, a răspuns el la întrebarea referitoare la candidatura pentru o funcție importantă în Slovenia, unde a lucrat ca avocat înainte de a intra în lumea fotbalului oficial. „Dar, așa cum îmi place tatălui meu să-mi amintească, fiecare refuz este doar o modalitate de a tenta viitorul.”

O funcție pe care Čeferin a exclus-o categoric: cea de președinte al FIFA.

