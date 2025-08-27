Pentru ce echipă va juca Alexander Isak? Atacantul, în conflict cu Newcastle pentru că nu a fost lăsat să plece la Liverpool

Selecționerul Suediei, Jon Dahl Tomasson, l-a convocat pe Alexander Isak pentru cele două meciuri de calificare la Cupa Mondială din 2026 împotriva naționalelor din Slovenia și Kosovo (5 și 8 septembrie).

Atacantul în vârstă de 25 de ani, care dorește să părăsească Newcastle, se află în prezent în conflict cu clubul său, relatează L'Equipe.

Isak, care este în grevă de câteva zile, a ratat turneul de pregătire al Magpies și primele două meciuri din Premier League din acest sezon. „În primul rând, nu este o situație ideală”, a declarat selecționerul. „În mod ideal, jucătorul ar fi trebuit să se antreneze și să joace cu clubul său. ”

Așa cum era de așteptat, noul atacant al echipei Arsenal, Viktor Gyokeres, figurează pe listă. În schimb, Dejan Kulusevski, de la Tottenham, este absent din cauza unei accidentări, la fel și căpitanul Victor Lindelöf, care nu mai are club de la plecarea sa de la Manchester United la sfârșitul lunii iunie.

