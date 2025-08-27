Transferul carierei! Dat afară de Becali de la FCSB, Băluță a semnat cu o echipă uriașă și va fi coleg cu Heung-Min Son și cu căpitanul Campioanei Mondiale din 2018 VIDEO

Alexandru Băluță a dat lovitura carierei, după ce a fost dat afară de FCSB. Fotbalistul de 31 de ani a semnat cu Los Angeles, din Statele Unite ale Americii. Acolo va fi coleg cu Heung-Min Son, legenda lui Tottenham, și Hugo Lloris, portarul cu care Franța a luat titlul mondial în 2018.

”LAFC anunță că a semnat un contract cu atacantul Alexandru Băluță, care era liber de contract, pentru restul sezonului din 2025, cu opțiune de prelungire din partea clubului pentru sezonul 2026”, a transmis Los Angeles FC.

Firepower to the frontline. 💥 Welcome to Los Angeles, Alexandru Băluță pic.twitter.com/el6JOEWWc1 — LAFC (@LAFC) August 26, 2025

Inclusiv antrenorul lui LAFC a vorbit despre Băluță.

”Alex vine cu o vastă experiență din meciuri europene de top și din competiții internaționale”, a declarat John Thorrington, managerul general al lui LA FC.

Alex Băluță a plecat de la FCSB, după ce a câștigat două titluri și a adunat 81 de meciuri, 13 goluri și 12 pase de gol, inclusiv un gol în poarta lui Lyon, în Europa League. A mai jucat la Universitatea Craiova, Chindia Târgoviște, Puskás AFC, Slavia Praga și Slovan Liberec.

