Transferul carierei! Dat afară de Becali de la FCSB, Băluță a semnat cu o echipă uriașă și va fi coleg cu Heung-Min Son și cu căpitanul Campioanei Mondiale din 2018 VIDEO

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 27 August 2025, ora 06:43
158 citiri
Transferul carierei! Dat afară de Becali de la FCSB, Băluță a semnat cu o echipă uriașă și va fi coleg cu Heung-Min Son și cu căpitanul Campioanei Mondiale din 2018 VIDEO
Alex Băluță / Foto: lafc.com

Alexandru Băluță a dat lovitura carierei, după ce a fost dat afară de FCSB. Fotbalistul de 31 de ani a semnat cu Los Angeles, din Statele Unite ale Americii. Acolo va fi coleg cu Heung-Min Son, legenda lui Tottenham, și Hugo Lloris, portarul cu care Franța a luat titlul mondial în 2018.

”LAFC anunță că a semnat un contract cu atacantul Alexandru Băluță, care era liber de contract, pentru restul sezonului din 2025, cu opțiune de prelungire din partea clubului pentru sezonul 2026”, a transmis Los Angeles FC.

Inclusiv antrenorul lui LAFC a vorbit despre Băluță.

”Alex vine cu o vastă experiență din meciuri europene de top și din competiții internaționale”, a declarat John Thorrington, managerul general al lui LA FC.

Alex Băluță a plecat de la FCSB, după ce a câștigat două titluri și a adunat 81 de meciuri, 13 goluri și 12 pase de gol, inclusiv un gol în poarta lui Lyon, în Europa League. A mai jucat la Universitatea Craiova, Chindia Târgoviște, Puskás AFC, Slavia Praga și Slovan Liberec.

Unde a ajuns să joace Nemanja Matic. A scris istorie la Manchester United și Chelsea
Unde a ajuns să joace Nemanja Matic. A scris istorie la Manchester United și Chelsea
După rezilierea contractului cu Olympique Lyon, mijlocaşul Nemanja Matic s-a alăturat echipei Sassuolo ca jucător liber de contract. Sârbul de 37 de ani a semnat un contract pe un an cu...
Rednic, apărat după ce i s-a cerut demisia de la Standard: „Este alegerea potrivită”
Rednic, apărat după ce i s-a cerut demisia de la Standard: „Este alegerea potrivită”
Antrenorul român Mircea Rednic este 'alegerea potrivită' pentru Standard Liège, în ciuda celor două înfrângeri severe suferite în ultimele două etape de campionat, a declarat Philippe...
#fotbal extern, #alex baluta, #los angeles , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sarut la prima intalnire?". Emma Raducanu si Carlos Alcaraz au izbucnit in ras si au dat raspunsuri complet diferite
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Neasteptat: a dat "nas in nas" cu femeia pe care a parasit-o pentru o majoreta cu 49 de ani mai mica. I-a spus doua cuvinte

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anunțul ministrului apărării, Ionuț Moșteanu, despre viitorul CSA Steaua: „Nu poți să faci performanță pe bani publici”
  2. Jannik Sinner, calificare fără emoții la US Open. Ce a făcut la o săptămână după meciul cu Alcaraz de la Cincinnati
  3. Transferul carierei! Dat afară de Becali de la FCSB, Băluță a semnat cu o echipă uriașă și va fi coleg cu Heung-Min Son și cu căpitanul Campioanei Mondiale din 2018 VIDEO
  4. Un român, în Liga Campionilor. Cine este jucătorul care tocmai s-a calificat în faza principală
  5. Surpriză uriașă în Liga Campionilor! Cine sunt „necunoscuții” care s-au calificat în faza ligii
  6. Jaqueline Cristian, fenomenală! A spulberat o mare favorită a gazdelor la US Open
  7. Taylor Swift s-a logodit cu iubitul fotbalist. Cum a început povestea de dragoste
  8. Tone de aur pentru patronul lui CFR Cluj, în timp ce echipa se face de rușine: ”Care este problema? Alții vând scaune, fac blocuri...”
  9. Real Madrid s-a despărțit de jucătorul care a petrecut 18 ani pe "Bernabéu"
  10. Jucătorii sunt exasperați la US Open: ”Mirosul e peste tot, e destul de enervant”