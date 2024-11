A cucerit America, iar acum e gata de revenirea în Europa. Pleacă din SUA, dar vrea să revină în 2026, la Mondial, cu România

Alexandru Mățan și-a anunțat plecarea de la Columbus Crew, alături de care a cucerit MLS, campionatul din SUA, în 2023. Fotbalistul român a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei, în cei trei ani în care a fost jucătorul echipei din Ohio.

Acum, Mățan se așteaptă la o nouă experiență, cel mai probabil în Europa. Spune că despărțirea de Columbus Crew a decurs pașnic și vrea să revină în SUA în 2026, alături de România, la Campionatul Mondial.

”Nu s-a întâmplat nimic, voi deveni jucător liber de contract. De ce să nu încercăm o nouă experiență, nu? Nu ne-am certat sau ceva, am încheiat foarte frumos chiar, cum nu am încheiat la niciun club de până acum. A fost decizia mea. Momentan nu știu ce voi face, doar că s-a luat decizia.

A fost frumos în America, cel puțin în ultimii 2 ani. La început a fost o experiență mai neplăcută în care nu prea jucam. Dar în ultimii 2 ani am câștigat campionatul, am jucat finala de Liga Campionilor a Americii de Nord și Centrale, am câștigat Leagues Cup. A fost o experiență frumoasă. Vreau să mă întorc în America în 2026 cu naționala la Mondial!”, a spus Mățan, potrivit iamsport.ro.

Mățan a câștigat trei trofee cu Columbus Crew: Campeones Cup, în 2021, MLS Cup, 2023, și Cupa Ligii, 2024. El a adunat 117 meciuri, 17 goluri și șapte pase decisive pentru americani, în ultimii trei ani.

