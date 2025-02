Oficial! Alphonso Davies a semnat. Pe cine a ales dintre Real Madrid și Bayern Munchen

După ce şi-a prelungit contractul cu Bayern München până în 2030, fundaşul stânga canadian Alphonso Davies a ţinut să anunţe acest lucru într-un mod original, într-un videoclip pe ritmuri de rap.

Curtat de mult timp de Real Madrid, Alphonso Davies şi-a prelungit în cele din urmă contractul cu Bayern Munchen cu cinci ani, semnând până în iunie 2030. Iar internaţionalul canadian a ţinut să marcheze această ocazie într-un mod original: a anunţat-o pe site-ul clubului bavarez pe ritmurile unui cântec rap!

„Am ajuns la Bayern la vârsta de 18 ani şi am vrut doar să învăţ cât mai mult în fiecare zi pentru a deveni unul dintre cei mai buni pe postul meu”, a declarat fundaşul stânga cu ocazia semnării.

„Abia aştept să petrec încă cinci ani la club. Am realizat deja multe aici, dar sper să realizez mult mai mult”, a spus el.

🚨 OUT NOW! "𝙈𝙪̈𝙣𝙘𝙝𝙚𝙣 𝙢𝙮 𝙏𝙝𝙧𝙤𝙣𝙚" by Alphonso Davies#Phonzy2030 #MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/foq7JxfvAv