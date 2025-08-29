Președintele lui Marseille, mesaj pentru Rabiot: „Eu sunt un om bun.”

Președintele clubului Olympique Marseille, Pablo Longoria, a dat asigurări joi că ușa biroului său este 'mereu deschisă' pentru Adrien Rabiot, care a fost trecut pe lista de transferuri săptămâna trecută, dar căruia antrenorul Roberto De Zerbi i-a întins mâna, scrie AFP.

'Ușa biroului meu este mereu deschisă, pentru Adrien Rabiot, ca și pentru toți ceilalți. Cel mai important lucru este să vorbim unii cu alții ca niște adulți', a spus Longoria, intervievat la Canal+ după tragerea la sorți a Ligii Campionilor de la Monaco.

'Trebuie să avem mereu discuții sincere. Ușa mea este mereu deschisă, toți jucătorii din lot știu asta. Este deschisă pentru toți cei 27 de jucători ai lui OM', a afirmat spaniolul.

'El este sub contract cu OM. Orice este posibil până la 1 septembrie și chiar mai târziu, având în vedere că unele piețe se închid mai târziu', a adăugat oficialul.

Perioada de transferuri se încheie pe 1 septembrie în majoritatea țărilor europene, dar durează până la mijlocul lunii septembrie în altele, în special în Turcia.

Sâmbătă, după victoria lui OM împotriva lui Paris FC, antrenorul Roberto De Zerbi a deschis calea către o împăcare cu Adrien Rabiot, căruia i-a spus că 'îi întinde mâna', sperând că vor exista 'condițiile pentru a repara lucrurile' cu acesta.

'Voința de a repara trebuie să fie a tuturor. Trebuie să evaluăm multe lucruri la nivel uman. Dar eu sunt un om bun, și la fel este și Adrien. Uneori trebuie să facem un pas înapoi cu inteligență și modestie', a spus el.

În urmă cu două săptămâni, după înfrângerea lui OM la Rennes (0-1), Rabiot a fost protagonistul unei încăierări cu coechipierul său Jonathan Rowe și a fost pus pe lista de transferuri de către clubul din Marsilia.

Președintele Pablo Longoria și-a justificat decizia vorbind într-un interviu acordat AFP despre 'un eveniment de extremă gravitate și violență, ceva incredibil'.

