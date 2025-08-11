Presa din Italia a dat verdictul pentru puștiul român pe care AC Milan vrea să îl debuteze în Serie A: „Mai prost nici nu putea fi.”

Andrei Coubiș (21 de ani), fundaș central român, născut la Milano, a jucat în mai multe meciuri amicale pentru AC Milan, fosta campioană a Italiei. Ultimul amical a fost unul teribil pentru el.

A stat doar 18 minute pe teren împotriva lui Chelsea, perioadă în care și-a dat un autogol și a primit un cartonaș roșu. Prestația lui a fost taxată de presa din Italia, care crede că acesta nu este capabil să joace la nivelul campionatului italian.

"Startul de meci a fost cu siguranță neașteptat pentru fanii lui AC Milan. Un început dezastruos odată cu autogolul lui Coubiș. Apărarea a fost foarte lentă în primele minute. Iar în minutul 18, ziua de coșmar a lui Coubiș a luat sfârșit.

Dacă lui Max Allegri îi trebuia încă o confirmare că AC Milan are nevoie mare de un înlocuitor pentru Malick Thiaw (n.r. aproape de un transfer la Newcastle), confirmarea a venit prin prestația de coșmar a lui Andrei Coubiș.

Coubiș l-a pus la pământ pe Joao Pedro din postură de ultim apărător, iar arbitrul a aplicat regulamentul, chiar dacă e un meci amical. Un debut mai prost nici nu putea fi imaginat”, a scris Corriere dello Sport.

