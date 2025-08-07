Acord total: 3,5 milioane de euro pentru Andrei Rațiu. Transferul, finalizat și confirmat oficial

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 07 August 2025, ora 18:56
1538 citiri
Acord total: 3,5 milioane de euro pentru Andrei Rațiu. Transferul, finalizat și confirmat oficial
Andrei Rațiu și Vinicius FOTO X @FootRoumain

Negocierile pentru Andrei Rațiu s-au finalizat. Fotbalistul a fost cumpărat definitiv de Rayo Vallecano. Până acum, gruparea din Madrid deținea doar 50% din el.

Rayo a decis să îl cumpere definitiv, în speranța că urmează să îl vândă, în anii următori, pe o sumă mai mare de bani. Villarreal a primit 3.5 milioane de euro, în schimbul a 50%. „Submarinul” ar fi putut să îl cumpere pe Rațiu pentru 7.5 milioane de euro, dar au decis să nu activeze această opțiune.

„Internaționalul român a devenit, practic, proprietatea clubului madrilen”, a anunțat Rayo. Afacerea impune bonusuri de până la 1.5 milioane de euro, peste suma deja plătită, dar și o clauză de răscumpărare, mai mare decât cea inițială, de 7.5 milioane de euro.

Rațiu joacă la Rayo Vallecano din august 2023. „Sonic” a devenit cel mai important jucător al echipei, dar și un titular incontestabil al naționalei României.

#fotbal extern, #Andrei Ratiu, #villareal , #transfer
