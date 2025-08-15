Ce au făcut Rayo Vallecano și Andrei Rațiu, la primul meci din noul sezon de La Liga

Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins vineri seara, în deplasare, scor 3-1, gruparea Girona, în prima etapă din La Liga.

Andrei Rațiu a fost integralist în victoria echipei sale, Rayo Vallecano, la Girona. Jorge de Frutos a deschis scorul în minutul 18, iar două minute mai târziu, de Frutos a pasat și Alvaro García a majorat avantajul oaspeților.

Girona a rămas în zece după eliminarea lui Gazzaniga, din minutul 43, în urma unui fault din postura de ultim apărător, și Rayo a profitat, Isi Palazon transformând un penalti în minutul 45, gol cu ajutorul căruia madrilenii au condus cu 3-0 la pauză.

În partea secundă, oaspeții nu au mai reușit să înscrie, iar Joel Roca a redus din diferență în minutul 57. A fost singurul gol al reprizei a doua și Rayo Vallecano s-a impus la Girona, pe Estadi Montilivi, cu 3-1.

