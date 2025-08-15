Ce au făcut Rayo Vallecano și Andrei Rațiu, la primul meci din noul sezon de La Liga

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 15 August 2025, ora 22:33
268 citiri
Ce au făcut Rayo Vallecano și Andrei Rațiu, la primul meci din noul sezon de La Liga
Andrei Rațiu FOTO X @FootRoumain

Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins vineri seara, în deplasare, scor 3-1, gruparea Girona, în prima etapă din La Liga.

Andrei Rațiu a fost integralist în victoria echipei sale, Rayo Vallecano, la Girona. Jorge de Frutos a deschis scorul în minutul 18, iar două minute mai târziu, de Frutos a pasat și Alvaro García a majorat avantajul oaspeților.

Girona a rămas în zece după eliminarea lui Gazzaniga, din minutul 43, în urma unui fault din postura de ultim apărător, și Rayo a profitat, Isi Palazon transformând un penalti în minutul 45, gol cu ajutorul căruia madrilenii au condus cu 3-0 la pauză.

În partea secundă, oaspeții nu au mai reușit să înscrie, iar Joel Roca a redus din diferență în minutul 57. A fost singurul gol al reprizei a doua și Rayo Vallecano s-a impus la Girona, pe Estadi Montilivi, cu 3-1.

Andrei Rațiu, atac pe rețelele sociale la adresa clubului său: "Ni se arată doar jumătate din poveste"
Andrei Rațiu, atac pe rețelele sociale la adresa clubului său: "Ni se arată doar jumătate din poveste"
Andrei Rațiu a fost unul dintre marii protagoniști în actualitatea sportivă a fotbalului spaniol. Fundașul internațional român a văzut cum, într-o singură zi, Rayo Vallecano a obținut...
Debut cu gol pentru Rareș Ilie, la Empoli! Meci tare în Cupa Italiei
Debut cu gol pentru Rareș Ilie, la Empoli! Meci tare în Cupa Italiei
Echipa italiană Empoli a învins vineri, pe teren propriu, scor 3-0 la lovituri de departajare, formaţia Reggiana, în Cupa Italiei. După 90 de minute, scorul era egal, iar pentru Empoli marcase...
#fotbal extern, #Andrei Ratiu, #Rayo Vallecano , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: tocmai s-au semnat actele de divort, dupa un scandal urias si acuzatii grave
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Florinel Coman, OUT!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Debut cu gol pentru Rareș Ilie, la Empoli! Meci tare în Cupa Italiei
  2. Ce au făcut Rayo Vallecano și Andrei Rațiu, la primul meci din noul sezon de La Liga
  3. Răsturnare de scor în Liga 1. Slobozia și Metaloglobus au făcut spectacol
  4. UEFA, anchetă după ce un banner cu mesajul „Criminali din 1939” a apărut la un meci din Conference League
  5. Jucătorul la care a renunțat PSG, imediat după ce a câștigat Supercupa Europei
  6. Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gică Hagi. Mesajul ”Regelui” FOTO
  7. Dublă decizie luată de UEFA, în legătură cu meciurile FCSB-ului din Europa League
  8. Costin Curelea a anunțat jucătorii de pe lista preliminară pentru meciurile cu San Marino și Kosovo
  9. Ce șanse au echipele românești să câștige meciurile din playoff-urile europene? FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, față în față cu istoria
  10. Marius Șumudică a vrut să vadă FCSB-ul la TV, dar n-a reușit: ”Pam, apărea Marica! Am dat cu insecticid să dispară puricii...”