Antoine Griezmann, făcut praf după retragerea din națională: ”A abandonat echipa Franței”

În urma anunţului surprinzător al lui Antoine Griezmann de retragere din prima reprezentativă a Franţei, Raymond Domenech l-a criticat pe atacantul echipei Atlético Madrid, spunând că ar fi putut continua cu Les Bleus., relatează RMC Sport.

"Nu sunt surprins de această decizie. Am simţit treptat că între cei doi (Didier Deschamps şi Antoine Griezmann, n.r.) nu există prea multă simpatie, ceea ce ţine atât de performanţele lui Griezmann, cât şi de postul pe care Didier a putut să i-l ofere, sau pe care i l-a luat mai mult sau mai puţin odată cu căpitanul Mbappé", a declarat el pentru La chaîne L'Equipe. „El are nevoie să fie iubit, să fie un pic în centrul proiectului pentru a putea da tot ce are mai bun din el”.

Ultimele optsprezece luni nu au fost uşor de gestionat pentru „Grizou”, care l-a văzut pe Didier Deschamps preferându-l pe Kylian Mbappé ca nou căpitan al tricolorilor, înainte de a-l coborî treptat în ierarhie în timpul Euro 2024.

Cu toate acestea, Domenech şi-ar fi dorit ca Griezmann să rămână mai mult timp la naţională. „Mi se pare dureros, pentru că atunci când încă mai ai potenţial... Renunţarea la echipa Franţei, aşa se numeşte, mă deranjează. Nu trebuie să disperăm în privinţa lui Griezmann. Pentru moment, el a luat o decizie. Vom vedea peste trei sau patru luni”, a conchis el.

La 33 de ani, Antoine Griezmann este al treilea cel mai selecţionat jucător din istoria echipei naţionale a Franţei (137 de selecţii, la egalitate cu Olivier Giroud), după Lilian Thuram (142) şi Hugo Lloris (145).

