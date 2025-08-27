Rudiger revine! „Tank-ul” din defensiva lui Real Madrid a primit vestea cea mare

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 27 August 2025, ora 20:23
169 citiri
Antonio Rudiger. Foto: X / @KimJoyUn2

Antonio Rüdiger, fundașul echipei Real Madrid, revine la naționala de fotbal a Germaniei pentru meciurile din preliminariile Cupei Mondiale din 2026 ce vor avea loc la începutul lunii septembrie, conform listei anunțate miercuri de selecționerul Julian Nagelsmann, scrie AFP.

Absent din cauza unei accidentări de la Final Four-ul Ligii Națiunilor, din luna iunie, Antonio Rüdiger revine la echipa națională a Germaniei, iar căpitanul Joshua Kimmich, care a jucat pe postul de fundaș dreapta de la începutul anului 2024, a fost mutat la mijlocul terenului, poziție pe care o ocupă la Bayern.

Leroy Sané, care a fost transferat de la Bayern la Galatasaray, nu este inclus în lotul de 23 de jucători pentru meciurile din septembrie. Nagelsmann este încă fără mai mulți jucători cheie din cauza accidentărilor (Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Marc-André ter Stegen).

Pentru a înfrunta Slovacia, la Bratislava (4 septembrie) și Irlanda de Nord la Köln (7 septembrie), selecționerul a convocat și trei jucători debutanți: Finn Dahmen (27 ani), portarul lui Augsburg, Nnamdi Collins (21), fundașul lui Eintracht Frankfurt, Paul Nebel (22), și mijlocașul lui Mainz 05.

Germania trebuie să câștige grupa sa de patru echipe - Slovacia, Irlanda de Nord și Luxemburg - pentru a se califica la Cupa Mondială din 2026, care va avea loc în Canada, Statele Unite și Mexic (11 iunie - 19 iulie). Datorită locului patru în Liga Națiunilor, Germania are garantat un loc în play-off-urile europene din martie 2026, dacă nu termină pe primul loc în grupa sa.

Lista celor 23 de jucători convocați la naționala Germaniei:

Portari: Oliver Baumann (Hoffenheim), Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nübel (VfB Stuttgart);

Fundași: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern München);

Mijlocași: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (Mainz 05), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Pascal Groß (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Paul Nebel (Mainz 05), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (VfB Stuttgart);

Atacanți: Niclas Füllkrug (West Ham United), Nick Woltemade (VfB Stuttgart).

