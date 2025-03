„Prefer să mor puțin mai repede”. Decizie drastică luată de fostul jucător și antrenor secund al Barcelonei, alături de care a câștigat ultima Ligă a Campionilor a clubului VIDEO

Juan Carlos Unzue, fost jucător și antrenor secund al Barcelonei, a luat decizia să nu urmeze un tratament medical ce i-ar putea prelungi viața. El suferă de ALS, adică scleroza laterală amiotrofică, boală cu care se confruntă de șase ani. Aceasta este o maladie neurodegenerativă progresivă.

El a fost jucător al Barcelonei între 1988 și 1990, dar și antrenor secund al echipei, în mandatul lui Luis Enrique, când Barcelona a luat ultima Ligă a Campionilor. El a mai colaborat cu catalanii, ca antrenor de portari, în staff-urile lui Pep Guardiola, Frank Rijkaard și Henk ten Cate.

El refuză să se supună unei traheostomii, tratament ce i-ar putea prelungi viața. Spune că preferă o viață mai scurtă, dar pe care să o trăiască la maxim.

„În urmă cu doi, trei ani, am lăsat scrise ultimele mele dorințe. Una dintre întrebările care mi-au fost puse când am făcut asta a fost dacă vreau să fac traheostomie când va veni vremea. Și, în acel moment, am spus, foarte convins, DA!

Astăzi, trebuie să vă spun, cu toate convingerea, că atunci când va veni momentul nu voi face asta.

Să fie foarte clar, admir foarte mult persoanele pe care le-am cunoscut, care s-au supus acestei proceduri. Îi admir, dar eu simt că nu voi avea o calitate a vieții care să mă facă fericit, care să mă ajute să mă bucur. Prefer să mor un pic mai devreme, dar cu senzația că viața mea a fost una plină până în ultima zi”, a spus acesta.

Ads