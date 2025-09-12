Premiu pentru Arne Slot. Distincția primită de antrenorul lui Liverpool

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 17:54
60 citiri
Arne Slot. Foto: X / @fabrizioromano

Tehnicianul olandez Arne Slot, antrenorul echipei engleze FC Liverpool, a fost numit vineri manager al lunii august în Premier League.

Campioana Angliei, FC Liverpool, a început sezonul cu trei victorii din trei meciuri, incluzând un succes cu 1-0 în meciul cu Arsenal Londra, un 4-2 cu Bournemouth şi 3-2 cu Newcastle, iar antrenorul Arne Slot a primit titlul de manager al lunii august în Premier League.

El a concurat cu francezul Regis Le Bris (Sunderland), Enzo Maresca (Chelsea) şi David Moyes (Everton).

Aceasta este a doua oară când Slot primeşte acest trofeu, după cel cucerit în noiembrie 2024, în timpul primului său sezon la conducerea lui Liverpool.

După trei etape, „cormoranii” sunt singura echipă care a reuşit numărul maxim de victorii, conducând în clasament cu 9 puncte.

Probleme pentru Chivu la Inter? Reproșuri din partea fanilor și fostelor glorii pentru antrenorul român
Probleme pentru Chivu la Inter? Reproșuri din partea fanilor și fostelor glorii pentru antrenorul român
Inter Milano așteaptă în continuare revoluția adusă de Cristian Chivu, denumită Chivu-lution de AFP, remarcând că debutul antrenorului român la cârma echipei a fost destul de puțin...
Chelsea a primit o lovitură dură, la câteva ore după ce a primit 74 de capete de acuzare pentru nereguli financiare
Chelsea a primit o lovitură dură, la câteva ore după ce a primit 74 de capete de acuzare pentru nereguli financiare
Tehnicianul echipei Chelsea, Enzo Maresca, a anunțat, vineri, că accidentarea la ischiogambieri a atacantului Liam Delap este mai gravă decât se credea inițial și că jucătorul ar putea fi...
